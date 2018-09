"In aller Freundschaft" schlägt sogar RTL und ProSieben

© MDR

Mit seinen Serien hat Das Erste am Dienstag beim Gesamtpublikum einen Doppelsieg eingefahren, "In aller Freundschaft" punktete aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen. In dieser Altersklasse ließ man sogar RTL und ProSieben hinter sich.



19.09.2018 - 09:32 Uhr von Timo Niemeier 19.09.2018 - 09:32 Uhr

Das erfolgreichste Programm beim jungen Publikum ist am Dienstag "Die Höhle der Löwen" bei Vox gewesen (DWDL.de berichtete). Platz zwei im Primetime-Ranking belegt nicht etwa RTL oder ProSieben - sondern Das Erste. "In aller Freundschaft" erreichte 860.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren und damit sehr gute 9,3 Prozent Marktanteil. Insgesamt reichten 4,90 Millionen Zuschauer für den Tagessieg.

"Der Lehrer" unterhielt bei RTL mit drei Folgen maximal 800.000 junge Zuschauer, damit waren ab 20:15 Uhr nur 9,2 Prozent drin. Auch die Episoden zwei und drei holten nur 7,7 und 9,6 Prozent. Die Gesamt-Reichweite lag immerhin konstant bei mehr als einer Million. Bei ProSieben war eine neue "Simpsons"-Folge für 8,6 Prozent Marktanteil gut, danach ging es bis auf 6,7 Prozent zurück. "Family Guy" enttäuschte später ebenfalls mit 5,9 und 6,7 Prozent. Und auch bei Sat.1 kann man nicht zufrieden sein: Mit 1,33 Millionen Zuschauern, die den Film "Kinderüberraschung" gesehen haben, lag man zwar vor RTL und ProSieben, der Marktanteil in der Zielgruppe betrug aber schlappe 7,1 Prozent. "Akte" fiel danach auf 5,9 Prozent.

Das Erste war derweil auch zum Beginn der Primetime erfolgreich unterwegs: Die neue Serie "Die Heiland" unterhielt 4,05 Millionen Zuschauer und holte damit 14,4 Prozent Marktanteil. Im Vergleich zum Start sind inzwischen aber schon fast 700.000 Zuschauer abhanden gekommen. Beim jungen Publikum lief es mit 6,6 Prozent recht ordentlich. Für den Schuhmarkt-Check bei "ZDFzeit" interessierten sich übrigens nur 2,42 Millionen Zuschauer, das entsprach lediglich 8,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 5,6 Prozent noch schlechter.

