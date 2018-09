Mario Barth kehrt mit neuen Tiefstwerten zu RTL zurück

© RTL/Sebastian Drüen

Mit "Mario Barth deckt auf!" ist RTL am Mittwoch beim jungen Publikum zwar der erfolgreichste Sender in der Primetime gewesen, für das Format lief es aber so schlecht wie nie. "Fort Boyard" konnte sich in Sat.1 immerhin stabilisieren.



20.09.2018 - 09:07 Uhr von Timo Niemeier 20.09.2018 - 09:07 Uhr

Von einstigen Höchstwerten von 20 Prozent Marktanteil und mehr ist "Mario Barth deckt auf!" zuletzt ohnehin schon weit entfernt gewesen. Die erste von zwei neuen Ausgaben fiel nun auf neue Tiefstwerte: 2,51 Millionen Zuschauer schalteten am Mittwoch zur besten Sendezeit ein. Das ist, vor allem wenn man es mit anderen Primetime-Formaten des Senders vergleicht, noch immer ein recht guter Wert, liegt aber auch fast 300.000 Zuschauer unter dem bisherigen Tiefstwert. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden 13,0 Prozent gemessen, 1,15 Millionen Zuschauer in diesem Alter schalteten ein. Bei den jungen Zuschauern wiederholte "Mario Barth deckt auf!" damit den Tiefstwert aus dem April 2017.

Dennoch sicherte der Comedian RTL damit den Primetime-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen. Unterdessen präsentierte sich "Fort Boyard" in Sat.1 stabil: 8,3 Prozent Marktanteil erzielte die neueste Ausgabe. Auf diesem Niveau lag man schon in der vergangenen Woche, zum Auftakt vor zwei Wochen waren nur 7,8 Prozent drin. 1,37 Millionen Zuschauer sahen sich die Spielshow an. Die anschließenden Drogen-Reportagen waren allerdings überhaupt nicht gefragt: "Haschen, heilen, dealen: Wie bekifft ist Deutschland?" mit Claus Strunz kam nur auf 5,4 Prozent Marktanteil, die anschließende Reportage über Crystal Meth holte nur 4,9 Prozent.

ProSieben kann mit seinem Serienabend derweil nur bedingt zufrieden sein. "Grey’s Anatomy" holte zu Beginn des Abends zwar noch solide 9,7 Prozent, danach ging es aber schnell bergab. "Seattle Firefighters" kam nur auf 7,5 Prozent und zwei Folgen von "Younger" versagten ab 22:15 Uhr mit 4,2 und 4,9 Prozent.

