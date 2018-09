"Love Island" stürmt bei RTL II zu neuem Quoten-Rekord

© RTL II

Gleich drei Auszüge haben die Quoten von "Love Island" am Donnerstag beflügelt. Erstmals übersprang die Kuppelshow die Marke von zehn Prozent Marktanteil- und zwar deutlich. Doch auch für Vox lief's in der Primetime richtig gut.



21.09.2018 - 09:21 Uhr von Alexander Krei 21.09.2018 - 09:21 Uhr

Die Kuppelshow "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" erfreut sich bei RTL II weiter großer Beliebtheit und liegt deutlich über den Quoten des Vorjahres. Am Donnerstag war das Format nun sogar so erfolgreich wie noch nie: Mit 670.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren zog der Marktanteil am späten Abend auf starke 11,1 Prozent an - der bisherige Bestwert wurde damit um über einen Prozentpunkt überboten.

Besonders gefragt war "Love Island" vor allem bei den ganz jungen Zuschauern: So war RTL II bei den 14- bis 29-Jährigen eigenen Angaben zufolge mit einem Marktanteil von 23,0 Prozent sogar Marktführer in der sogenannten Late-Prime. Insgesamt wollten 980.000 Zuschauer sehen, welche drei "Islander" die Show verlassen mussten - in der Spitze zählte der Sender sogar 1,18 Millionen Zuschauer.

Marktanteils-Trend: Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe



Zuvor schlug sich auch schon der "Frauentausch" mit 7,0 Prozent Marktanteil ordentlich. Hinzu kommen die beiden erfolgreichen Soaps: "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" punkteten am Vorabend mit Marktanteilen von 9,9 und 8,6 Prozent und trugen ebenfalls dazu bei, dass sich RTL II über einen überzeugenden Tageswert von 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen freuen kann. "Krass Schule" konnte auf dem Sendeplatz um 17:04 Uhr noch nicht mithalten, schlug sich mit 5,3 Prozent aber zumindest ordentlich.

Einen außergewöhnlich erfolgreichen Donnerstag erlebte zudem Vox, das sich mit 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf den zweiten Rang setzte - und damit noch vor Sat.1 und ProSieben landete. Das lag nicht zuletzt an einem erfolgreichen Abend, wo "Avengers: Age of Ultron" mit 1,49 Millionen zuschauern sowie 11,2 Prozent Marktanteil punktete. Anschließend war dann auch der Thriller "Blackhat" mit 11,1 Prozent gefragt.

