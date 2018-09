"Cobra 11" drückt "Deception" und Gladiatoren auf Tiefs

© MG RTL D / Guido Engels

Die RTL-Serie "Alarm für Cobra 11" war in dieser Woche so erfolgreich wie seit einem Jahr nicht mehr und ließ die Konkurrenz weit hinter sich. Sowohl das Finale von "Deception" als auch "Global Gladiators" markierten neue Tiefstwerte.



21.09.2018 - 09:38 Uhr von Alexander Krei 21.09.2018 - 09:38 Uhr

"Deception - Magie des Verbrechens" war in den vergangenen Wochen so etwas wie die Serien-Überraschung des Sommers - mit bis zu 15,2 Prozent Marktanteil schlug sich der US-Krimi in Sat.1 zuletzt blendend. Doch zum Schluss ging der in den USA längst eingestellten Serie dann doch noch die Puste aus. Nachdem es schon vor sieben Tagen nicht rund lief, setzte es am Donnerstag um 20:15 Uhr mit nur 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen neuen Tiefstwert. Insgesamt schalteten 1,53 Millionen Zuschauer ein.

Die definitiv letzte Folge bewegte sich im Anschluss auf ähnlichem Niveau und erreichte 1,52 Millionen Zuschauer sowie 8,0 Prozent Marktanteil. Offenkundig litt "Deception" unter der Stärke von "Alarm für Cobra 11", das sich in der Zielgruppe verglichen mit der Vorwoche noch einmal kräftig steigern konnte. 1,38 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer trieben den Marktanteil der neuen Folge auf starke 16,1 Prozent. Besser lief es für die RTL-Serie zuletzt vor einem Jahr.

Marktanteils-Trend: Deception - Magie des Verbrechens



Insgesamt schalteten 2,48 Millionen Zuschauer ein, eine weitere Folge kam danach noch auf 2,23 Millionen Zuschauer sowie gute 14,1 Prozent Marktanteil. Den Gesamtsieg musste RTL aber dem ARD-Krimi "Nord bei Nordwest" überlassen, der von 4,71 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Erst am späten Abend ging den Autobahnpolizisten dann doch noch die Puste aus: Um 22:15 Uhr lag der Marktanteil bei 11,9 Prozent, eine Stunde später waren nur noch 10,0 Prozent drin.

Sat.1 hatte zu diesem Zeitpunkt mit zwei "Criminal Minds"-Aufgüssen aber schon gar nichts mehr zu melden und enttäuschte mit 4,4 und 5,5 Prozent Marktanteil. Einen Tiefswert musste unterdessen aber nicht nur Sat.1 hinnehmen, sondern auch die ProSieben-Show "Global Gladiators", die nicht über 7,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum hinauskam. Auch die ordentliche Daytime konnte nicht verhindern, dass der Sender am Donnerstag nur den vierten Rang belegte.

Bei RTL machen derweil "Die Superhändler" Hoffnung auf Besserung am Nachmittag: Mit 12,5 Prozent Marktanteil gab's einen neuen Bestwert, die Soap "Freundinnen - Jetzt erst recht!" enttäuschte später aber mit nur 5,6 Prozent Marktanteil einmal mehr völlig. Davon wiederum profitierte die Sat.1-Reihe "Klinik am Südring", die Familienhelfer", die mit 15,2 Prozent Marktanteil so stark war wie noch nie. Spitze lief's zudem für die 3000. Folge von "Sturm der Liebe" im Ersten, die nicht nur 1,66 Millionen Zuschauer erreichte, sondern beim jungen Publikum mit 14,3 Prozent Marktanteil überraschend sogar die private Konkurrenz hinter sich lassen konnte.

Teilen