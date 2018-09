RTL II dank James Bond auf Augenhöhe mit ProSieben

© RTL II

ProSieben hat sich am Freitagabend mit überschaubaren Quoten zufrieden geben müssen, das gab RTL II die Chance, um aufzuschließen. Mit 007 lag man dann auch prompt auf Augenhöhe, am späten Abend funktionierte "Love Island" wieder sehr gut.



22.09.2018 - 09:23 Uhr von Timo Niemeier 22.09.2018 - 09:23 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil beim jungen Publikum in Höhe von 9,3 Prozent musste sich ProSieben am Freitag recht deutlich hinter RTL (12,7 Prozent) einsortieren. Dass es nicht noch ein bisschen besser lief, hat man beim Sender vor allem der schwachen Primetime zu verdanken. Dort kam die Wiederholung des Films "The Amazing Spider-Man" auf nur 660.000 junge Zuschauer und 8,2 Prozent Marktanteil. 1,15 Millionen sahen insgesamt zu. "Disturbia" verbesserte sich im Anschluss zudem nur sehr wenig auf 8,4 Prozent.

RTL II kann dagegen schon zufriedener sein: Der Bond-Film "Ein Quantum Trost" erreichte 650.000 junge Zuschauer und lag damit auf Augenhöhe mit ProSieben. Der Marktanteil lag hier mit 7,9 Prozent deutlich über dem Senderschnitt. Insgesamt hatte RTL II mit 1,59 Millionen Zuschauern sogar eine höhere Reichweite. Im Anschluss verbesserte sich "Love Island" noch auf 8,5 Prozent Marktanteil. Die Show läuft damit weiterhin prächtig, erst am Donnerstag wurden erstmals zweistellige Werte gemessen. RTL II erreichte dann auch einen guten Tagesmarktanteil in Höhe von 6,3 Prozent und lag damit vor kabel eins (6,2 Prozent) und nur knapp hinter Vox, das auf 6,5 Prozent kam. Sowohl Vox als auch kabel eins versagten am Abend mit US-Serien, konnten dafür im Tagesprogramm oft punkten.

