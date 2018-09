"Supertalent" bleibt auch in der zweiten Woche obenauf

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

RTL kann sich weiter auf seine "Supertalente" verlassen und verbuchte auch diesmal wieder mehr als vier Millionen Zuschauer. Während es in der Zielgruppe für die Spitzenposition reichte, waren ARD und ZDF beim Gesamtpublikum noch gefragter.



23.09.2018 - 09:16 Uhr von Alexander Krei 23.09.2018 - 09:16 Uhr

"Das Supertalent" hat sich auch in der zweiten Woche wieder prächtig geschlagen. 4,03 Millionen Zuschauer verfolgten am Samstagabend die Castingshow bei RTL und damit ähnlich viele wie sieben Tage zuvor. In der Zielgruppe kam kein anderes Format an die Talent-Suche mit Dieter Bohlen heran: 1,78 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen diesmal 20,0 Prozent Marktanteil. Das waren zwar zwei Prozentpunkte weniger als vor einer Woche, dürfte die Verantwortlichen von RTL angesichts einer Vielzahl an Quoten-Problemen nicht weiter stören - zu groß war der Vorsprung auf die Konkurrenz.

Zudem funktionierte das Zusammenspiel mit "Take me Out" erneut prächtig: Die Kuppelshow hielt im Anschluss noch 2,13 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und bescherte dem Kölner Sender einen sehr guten Marktanteil von 18,5 Prozent in der Zielgruppe. Dass der Tagesmarktanteil dennoch nur 11,5 Prozent betrug, hängt mit enttäuschenden Quoten in der Daytime zusammen. Selbst "RTL aktuell" geriet diesmal gegen "Sportschau" und Bundesliga-Topspiel mit nur 6,9 Prozent Marktanteil unter die Räder. Am Nachmittag reichte es für die "Superhändler" zeitweise sogar für gerade mal 5,1 Prozent.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum musste sich RTL zudem am Abend den Öffentlich-Rechtlichen geschlagen geben. Ganz vorne setzte sich die ZDF-Krimireihe "München Mord" durch, die mit 5,78 Millionen Zuschauern auf überzeugende 19,6 Prozent Marktanteil kam. "Hirschhausens Quiz des Menschen" wollten derweil im Ersten noch 4,13 Millionen sehen. Zufrieden können ARD und ZDF aber auch mit Blick aufs junge Publikum sein: Während Eckart von Hirschhausen mit 9,5 Prozent Marktanteil nur knapp am bisherigen Bestwert vorbeischrammte, erzielte "München Mord" sogar 10,2 Prozent.

Unter den kleinen Sendern zählte indes unter anderem Tele 5 zu den Gewinnern des Abends. 510.000 Zuschauer erreichte der Sender mit dem Spielfilm "The Cave", der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei guten 2,1 Prozent. Einen schönen Erfolg gab's zudem am Vorabend für den "Super Toy Club", der in der Kernzielgruppe der 3- bis 13-Jährigen für 21,0 Prozent Marktanteil bei Super RTL sorgte. Insgesamt schalteten 420.000 Zuschauer ein, tags zuvor wurden sogar 450.000 Zuschauer erreicht.

