ProSieben überragt Shows bei RTL und Vox um Längen

ProSieben hat mit der Wiederholung von "Deadpool" deutlich mehr Zuschauer unterhalten als RTL und Vox mit ihren Shows. Die Ehrlich Brothers fielen auf neue Tiefstwerte und das erste "Grill den Profi"-Sommerspecial war nur für solide Quoten gut.



24.09.2018 - 09:17 Uhr von Timo Niemeier 24.09.2018 - 09:17 Uhr

Sowohl RTL als auch Vox haben am Sonntag versucht, mit Shows beim Publikum zu punkten. Zumindest bei RTL kann man nun nicht zufrieden sein: Die Ehrlich Brothers setzten mit ihren "Weltbesten Magiern" ihren Abwärtstrend fort und unterhielten nur noch 850.000 junge Zuschauer, das entsprach 8,1 Prozent Marktanteil. Das ist ein neuer Tiefstwert für die Show. Insgesamt sahen 1,95 Millionen Menschen zu, hier wurde nun erstmals die Marke von zwei Millionen Zuschauern nach unten durchbrochen. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Wiederholung der Ehrlich-Brothers-Doku im Anschluss mit nur 6,0 Prozent Marktanteil versagte.

Vox schickte derweil das erste von zwei "Grill den Profi"-Sommerspecials auf Sendung und erzielte damit solide Quoten leicht oberhalb des Senderschnitts. 1,33 Millionen Gesamtzuschauer schalteten ein, beim jungen Publikum entsprach das einem Marktanteil in Höhe von 7,4 Prozent. Die "Beet-Brüder" hatten am Vorabend sogar noch etwas mehr Zuschauer und erreichte in der Zielgruppe 7,8 Prozent. Überhaupt nicht funktioniert hat derweil der Start der neuen Sendung "Diese Fahrschule", die am Nachmittag mit 3,9 Prozent versagte.

Der Wiederholung von "Deadpool" bei ProSieben hatten damit weder RTL noch Vox etwas entgegenzusetzen. Der Streifen erreichte 2,81 Millionen Zuschauer, wobei 1,97 Millionen davon zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei starken 18,2 Prozent. Noch etwas besser lief es beim jungen Publikum nur für den "Polizeiruf" im Ersten. An Neujahr erreichte die Free-TV-Premiere des Films noch 15,1 Prozent Marktanteil. "Total Recall" holte später bei ProSieben noch 14,0 Prozent.

Durch die klaren Verhältnisse in der Primetime sicherte sich ProSieben am Sonntag mit 10,4 Prozent die Tagesmarktführerschaft. RTL musste sich auf Rang zwei mit nur 9,0 Prozent begnügen und Vox holte 7,3 Prozent.

