"Wer wird Millionär?" dank Oktoberfest stark wie lange nicht

Zum Start ins Oktoberfest hat Günther Jauch nun ein entsprechendes Special bei "Wer wird Millionär?" veranstaltet. Den Quoten hat das geholfen: So gut wie am Montag lief es schon lange nicht mehr. Auch die US-Sitcoms bei ProSieben hatten das Nachsehen.



25.09.2018 - 09:46 Uhr von Timo Niemeier 25.09.2018 - 09:46 Uhr

Seit geraumer Zeit versucht RTL nun schon, den stetigen Abwärtstrend von "Wer wird Millionär?" zu stoppen, dabei setzte man in den vergangenen Jahren verstärkt auch auf Specials fernab der Promi-Ausgaben. Am Montag zeigte RTL nun ein Oktoberfest-Special und war damit äußerst erfolgreich unterwegs. 5,44 Millionen Zuschauer schalteten ein, das war die höchste Reichweite, Promi-Specials ausgenommen, seit Januar 2017. Das Promi-Special im Juni dieses Jahres hatte nur geringfügig mehr Zuschauer. RTL gelang damit am Montag sogar der Tagessieg beim Gesamtpublikum, kein anderer Sender hatte mehr Zuschauer. Der Marktanteil lag bei starken 18,2 Prozent.

Sehr zufrieden kann man auch über die Werte beim jungen Publikum sein. Hier reichten 1,57 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren für 16,8 Prozent. Das ist immerhin der beste Wert seit April dieses Jahres. Und auch in dieser Altersklasse war "Wer wird Millionär?" am Montag nicht zu schlagen. "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon" erreichten bei ProSieben mit 16,2 und 14,7 Prozent zwar ebenfalls gute Werte, hatten aber weniger Zuschauer in beiden Altersklassen.

Beide Sender waren auch am späten Abend noch erfolgreich: Bei RTL profitierte "Extra" vom starken Vorlauf und kam noch auf 14,9 Prozent Marktanteil. "The Middle" erreichte bei ProSieben 11,7 Prozent und auch die alten Folgen von "The Big Bang Theory" hielten sich im Anschluss bei sehr guten zweistelligen Werten von bis zu 13,4 Prozent. Erst "Late Night Berlin" fiel ab kurz nach 23 Uhr mit 9,6 Prozent in den einstelligen Bereich.

Mit deutlich weniger zufrieden geben musste sich am Montag Sat.1, wo die jeweils letzten Folgen von "MacGyver" und "SEAL Team" zu sehen waren. Erstgenannte Serie kam mit zwei Folgen auf jeweils 7,4 Prozent Marktanteil und lag damit unter dem Senderschnitt, "SEAL Team" stürzte zunächst auf 5,7 Prozent ab, berappelte sich zum Staffelfinale aber immerhin wieder auf 7,1 Prozent. Das Staffel-Fazit fällt damit durchwachsen aus: "MacGyver" erreichte mit der zweiten Staffel im Schnitt rund 8,7 Prozent - nach 10,0 Prozent in Staffel eins. "SEAL Team" musste sich sogar mit nur 7,7 Prozent begnügen.

