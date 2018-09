Sat.1 geht völlig unter, auch RTL und ProSieben enttäuschen

© Sat.1

Mit dem Film "Antonio, ihm schmeckt's nicht" erlebte Sat.1 am Dienstag eine völlige Bruchlandung und landete abgeschlagen noch weit hinter kabel eins. Doch auch die "Simpsons" von ProSieben und die "Lehrer"-Wiederholungen bei RTL liefen nicht gut.



26.09.2018 - 09:31 Uhr von Uwe Mantel 26.09.2018 - 09:31 Uhr

Die Bestseller-Verfilmung "Maria, ihm schmeckt's nicht" war einst noch ein voller Erfolg, die Fortsetzung "Antonio, ihm schmeckt's nicht" fiel 2016 dann allerdings nicht nur bei Kritikern, sondern auch an der Kinokasse durch - und nun auch bei der Free-TV-Premiere. Den Film wollten am Dienstagabend bei Sat.1 nur 1,05 Millionen Zuschauer sehen, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei miserablen 4,0 Prozent. Damit belegte Sat.1 den letzten Platz unter den acht großen Sendern noch hinter kabel eins, wo "I, Robot" 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, und auch hinter dem ZDF, das mit der "ZDFzeit"-Doku "Die Lidl-Story" beim jungen Publikum auf immerhin noch 5,2 Prozent Marktanteil kam. Die schwache Film-Vorlage sorgte zudem dafür, dass auch die "Akte" im Anschluss wieder sehr schlecht lief und nicht über 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam.

Doch Sat.1 war nicht allein mit den großen Problemen am Dienstagabend, auch die anderen beiden Privatsender der ersten Generation hatten wenig zu lachen: Bei ProSieben muss man sich langsam wirklich Sorgen um die Zugkraft der "Simpsons" machen. Trotz Erstausstrahlung kam eine neue Folge um 20:15 Uhr nicht über 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. 830.000 Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Drei alte Folgen holten im Anschluss Marktanteile zwischen 7,0 und 7,7 Prozent. "Family Guy" tat sich ab 22:10 Uhr zunächst kaum leichter und lag mit einer neuen Folge ebenfalls bei mageren 7,7 Prozent Marktanteil. Immerhin blieben die Zuschauer auch im Anschluss bei einer alten Folge dran, was dank insgesamt rückläufiger TV-Nutzung den Marktanteil auf 9,7 Prozent ansteigen ließ. "The Flash" sorgte dann aber umgehend wieder für den Dämpfer und kam auf 7,7 und 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Und damit zu RTL, wo man mangels ausreichend Serien-Nachschub sich derzeit immer noch mit Wiederholungen von "Der Lehrer" behelfen muss. Das ist aus Quotensicht keine gute Lösung: RTL startete nur mit gut 9 Prozent in der Zielgruppe in die Primetime und fiel danach noch ab. "Beck is Back" floppte nach 23 Uhr gar mit nur 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Vox deklassierte mit seiner "Höhle der Löwen" die eigentlich größere Schwester damit einmal mehr und erzielte fast doppelt so hohe Quoten.

