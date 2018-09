Haushoher Sieg für Vox-Löwen, auch RTL II wieder stark

© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

"Die Höhle der Löwen" konnte bei Vox das hervorragende Quotenniveau der vergangenen Wochen halten und setzte sich ungefährdet wieder an die Spitze. Doch auch für RTL II lief es dank "Armes Deutschland" und "Love Island" prächtig



26.09.2018 - 09:41 Uhr von Uwe Mantel 26.09.2018 - 09:41 Uhr

"Die Höhle der Löwen" zeigt auch in der fünften Staffel weiterhin keine Abnutzungserscheinungen. Auch in der vierten Woche sicherte sich die Gründershow von Vox völlig ungefährdet den Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen. Zwar fiel der Marktanteil mit 18,0 Prozent etwas geringer aus als in den vergangenen Wochen, das ist aber rein auf die insgesamt etwas höhere TV-Nutzung zurückzuführen, die wohl auf die Bundesliga-Übertragung bei Sky zurückgeht. Die absolute Reichweite blieb im Vergleich zur Vorwoche nämlich quasi konstant.

Auch beim Gesamtpublikum wardie "Höhle" mit 2,74 Millionen Zuschauern wieder die meistgesehene Primetime-Sendung der Privaten, der Marktanteil lag auch hier bei sehr guten 10,1 Prozent. Im Anschluss verabschiedete sich "Ich, einfach unvermittelbar" zwar ebenfalls mit dem bislang geringsten Marktanteil, mit 11,2 Prozent lag er aber trotzdem erneut auf sehr gutem Niveau. 870.000 Zuschauer sahen hier insgesamt noch zu. Im Vergleich zur vergangenen Woche war das allerdings ein spürbarer Rückgang um 180.000 Zuschauer.

Neben Vox hatte unter den Privatsendern am Dienstag vor allem RTL II wieder Grund zur Freude. "Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern" knüpfte an das Quotenniveau von "Hartz und herzlich" aus den vergangenen Wochen an und erzielte 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 1,34 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Noch besser lief im Anschluss "Love Island": Die Datingshow steigerte sich zum zweiten Mal in dieser Staffel auf einen zweistelligen Marktanteil: Stolze 10,6 Prozent erzielten die Islander bei den 14- bis 49-Jährigen, eine Million Zuschauer hatte insgesamt eingeschaltet um die neueste "Paarungszeremonie" nicht zu verpassen. Auch am Vorabend lief es für RTL II wieder gut: "Köln 50667" holte 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Berlin - Tag & Nacht" im Anschluss 9,7 Prozent Marktanteil.

Beim Gesamtpublikum war unterdessen dem Ersten der Sieg wieder nicht zu nehmen. "Die Heiland" hielt die Quoten der vergangenen Woche und zählte erneut 4,05 Millionen Zuschauer. Das reichte für ordentliche Marktanteile von 13,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "In aller Freundschaft" lief im Anschluss beim älteren Publikum deutlich besser. Hier sahen insgesamt 4,67 Millionen Zuschauer zu, was für 15,8 Prozent Marktanteil reichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Marktanteil mit 7,3 Prozent in etwa konstant. Das ZDF hatte mit der "Lidl-Story" keine Chance dagegen, hielt sich mit 2,9 Millionen Zuschauern aber immerhin in der Nähe der 10-Prozent-Marke.

