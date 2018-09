Englische Woche: Starker Fußball-Abend für Sky

© Sky

Die englische Woche führte dazu, dass Sky am Dienstagabend in der Zielgruppe auf Augenhöhe mit ProSieben und deutlich vor Sat.1 lag. Auch am Vorabend versammelte Sky schon viele Fußball-Fans.



26.09.2018 - 09:54 Uhr von Uwe Mantel 26.09.2018 - 09:54 Uhr

König Fußball bleibt weiterhin der sicherste Quotenhit für Sky - und dank englischer Woche in der ersten und zweiten Liga hat der Pay-TV-Sender in dieser Woche gleich vielfach etwas davon. Am Dienstagabend sahen ab 20:30 Uhr insgesamt 1,3 Millionen Zuschauer die Fußball-Übertragungen - die Konferenz und die Einzelspiel-Übertragungen zusammengenommen. Das entsprach einem Marktanteil von 4,6 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,3 Prozent Marktanteil erzielt. Zum Vergleich: Damit lag Sky zu diesem Zeitpunkt in der Zielgruppe in etwa auf Augenhöhe mit ProSieben.

Sky punktete zudem nicht nur in der Primetime, sondern auch schon am Vorabend. Das Spiel zwischen Werder Bremen und Hertha BSC wurde ja schon um 18:30 Uhr angepfiffen, immerhin 580.000 Zuschauer hatten auch hier schon eingeschaltet. Der Marktanteil lag bei 2,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Gleichzeitig fanden auch mehrere Zweitliga-Spiele statt. Hier kamen weitere 270.000 Zuschauer hinzu, sodass Sky allein mit Fußball am Vorabend auf rund 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam.

Wer kein Pay-TV-Abo hatte, musste sich mit Bildern der Spiele bis zur "Sportschau" im Ersten gedulden. 2,65 Millionen Zuschauer taten dies auch und bescherten dem Ersten am späten Abend einen guten Marktanteil von 17,2 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den Jüngeren sah es allerdings ein ganzes Stück schlechter aus: In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 9,6 Prozent.

Teilen