ProSieben-Feuerwehr macht immer größere Probleme

"Grey's Anatomy" sorgte einmal mehr für einen guten Start in den Abend - dem Spin-Off "Seattle Firefighters" nutzt das inzwischen aber immer weniger, bei "Younger" gibt's ohnehin kaum noch Hoffnung auf Erfolg. Spät am Abend zog sogar Nitro vorbei



27.09.2018 - 09:39 Uhr von Uwe Mantel 27.09.2018 - 09:39 Uhr

Die gute Nachricht ist, dass auf "Grey's Anatomy" auch in der mittlerweile 14. Staffel noch immer Verlass ist - zumindest insofern, dass die Serie in der Regel für zweistellige Marktanteile gut ist. In dieser Woche reichte es für einen Marktanteil von 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,37 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Die Rechnung, dass man mit einem Ableger der Serie diesen Erfolg einfach verlängern könnte, geht für ProSieben hingegen immer weniger auf.

Nur zum Start hatten die "Seattle Firefighters" mal einen zweistelligen Marktanteil einfahren können, mittlerweile hagelt es stetig neue Tiefstwerte. In dieser Woche wurde der Marktanteil der Vorwoche nochmal um 0,6 Prozentpunkte unterboten, damit reichte es nur noch für völlig unzureichende 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Nur 890.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Bei "Younger" besteht ohnehin quasi keine Hoffnung mehr, dass die Serie noch zu einem Erfolg wird. Auch in dieser Woche lagen die Marktanteile mit 4,8 und 5,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe wieder auf viel zu schwachem Niveau, das von "Two and a half Men" allerdings danach sogar noch unterboten wurde. 3,3 Prozent Marktanteil erzielte die Sitcom um 23:12 Uhr lediglich.

Marktanteils-Trend: Seattle Firefighters - Die jungen Helden



Damit lag ProSieben zu diesem Zeitpunkt noch hinter Nitro. Dem Sender gelang es nämlich, sich im Lauf des ABends mit seinen Krimis immer weiter zu steigern. "Law & Order: Special Victims Unit" war mit 1,6 und 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in den Abend gestartet, nach 22 Uhr steigerte sich "Law & Order: Los Angeles" schon auf 2,3 Prozent Marktanteil, eine weitere Folge ab 22:53 Uhr lag dann schon bei 3,7 Prozent. Und die Wiederholungen der Primetime-Folgen von "Law & Order: SVU" steigerten sich ab kurz vor Mitternacht dann weiter über 4,6 auf 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch Sat.1 Gold kam fast an die ProSieben-Werte am späten Abend ran. Dort pendelten die einst ausrangierten Sat.1-Formate "K11", "Niedrig und Kuhnt" und "Lenßen & Partner" den Abend über zwischen 1,8 und 3,1 Prozent Marktanteil. Den Bestwert erzielte hier "Lenßen & Partner" ab 23:17 Uhr. Zufrieden sein darf man insbesondere mit dem späteren Abend auch bei ProSieben Maxx, wo die Wrestling-Show "RAW" 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, danach kam "ran eSports" sogar auf hervorragende 3,0 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe. 80.000 Zuschauer sahen insgesamt noch zu

