"Die Wollnys" bescheren RTL II stärkste Staffel seit 2013

Großfamilie Wollny hat in diesem Jahr bei RTL II einige Fans zurückgewonnen, die Marktanteile fielen so hoch aus wie seit 2013 nicht mehr. Auch zum Abschied lief es richtig gut. Ein voller Erfolg bleibt weiterhin auch "Love Island"



27.09.2018 - 09:54 Uhr von Uwe Mantel 27.09.2018 - 09:54 Uhr

RTL II hat nochmal ein paar zunächst gar nicht angekündigte Folgen hintendrangehängt, nun ist die aktuelle Staffel von "Die Wollyns - Eine schrecklich große Familie" aber endgültig zu Ende. Und RTL II kann eine sehr positive Bilanz ziehen: Im Schnitt erzielten die "Wollnys" in den vergangenen Wochen 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, zwischenzeitlich kratzte das Format sogar an der 10-Prozent-Marke. Damit war es die erfolgreichste Staffel seit 2013.

Auch zum Abschied sah es nochmal richtig gut aus: Mit 1,22 Millionen Zuschauern wurde beim Gesamtpublikum sogar die höchste Reichweite dieser Staffel erzielt, der Marktanteil in der Zielgruppe lag mit 9,0 Prozent auf dem zweithöchsten Wert dieses Jahres. Besonders erfolgreich war die Sendung bei den ganz jungen Zuschauern: In der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen lag der Marktanteil sogar bei 15,0 Prozent.

Auch "Love Island" läuft weiterhin richtig gut, auch wenn das Format die 10-Prozent-Marke, die am Dienstag noch übersprungen worden war, am Mittwoch wieder aus den Augen verlor. Mit 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kann man trotzdem vollauf zufrieden sein, 850.000 Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Auch dieses Format spricht naheliegenderweise vor allem die Jüngeren an: Bei den 14- bis 29-Jährigen lag der Marktanteil bei satten 19,5 Prozent.

