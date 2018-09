Rekord-Quoten für bayerisches TV-Duell

© BR

Zunächst sah es so aus, als würde es gar kein klassisches TV-Duell vor der bayerischen Landtagswahl geben, dann fand es doch statt - allerdings mit den Grünen statt der SPD. Das Interesse war größer als vor den letzten Wahlen.



27.09.2018 - 11:07 Uhr von Uwe Mantel 27.09.2018 - 11:07 Uhr

Eine weit abgeschlagene SPD und lange Zeit auch keine klar auf Platz 2 rangierende andere Herausforderer-Partei für die CSU - in Bayern sah es eine ganze Zeit lang so aus, als würde es in diesem Jahr gar kein TV-Duell geben. Schließlich entschied man sich beim BR, doch eines zu veranstalten und schickte CSU-Ministerpräsident Markus Söder und Ludwig Hartmann, einen der beiden Spitzenkandidaten der Grünen, zum Schlagabtausch auf den Bildschirm.

Und den sahen sich insgesamt immerhin 930.000 Zuschauer bundesweit an, die meisten davon natürlich aus Bayern. 740.000 waren es im südlichen Bundesland im Schnitt während der 70-minütigen Sendung, in der Spitze waren 820.000 bayerische Zuschauer mit dabei. 33.000 Mal wurde zusätzlich der Livestream im Web aufgerufen. Damit war es das bislang meistgesehene bayerische TV-Duell: Das Duell Seehofer - Udo wollten vor fünf Jahren 710.000 Zuschauer in Bayern sehen, 2008 waren es beim Duell Beckstein - Maget 650.000.

Der Marktanteil des TV-Duells in Bayern betrug 17,6 Prozent. Dabei wurden durchaus auch viele jüngere Zuschauer erreicht: Auch bei den 14- bis 29-Jährigen wurde in Bayern ein Marktanteil von 11,8 Prozent erzielt. Das anschließende Politmagazin "Kontrovers" zählte noch 560.000 Zuschauer, was 13,9 Prozent Marktanteil entsprach.

