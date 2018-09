"extra 3" stark wie selten zuvor, Lanz punktet fürs ZDF

© NDR/Matzen

Durch die unregelmäßigen Sendezeiten hat "extra 3" einen schwereren Stand als etwa die "heute-show" - doch auch die ARD-Satireshow hat sich insbesondere beim jungen Publikum zu einem vollen Erfolg gemausert und löst einen echten Einschaltimpuls aus



28.09.2018 - 09:07 Uhr von Uwe Mantel 28.09.2018 - 09:07 Uhr

Mal im Ersten, mal im NDR Fernsehen, mal donnerstags, mal mittwochs - die ARD macht es den Fans der Satireshow "extra 3" und damit auch sich selbst nicht unbedingt einfach, trotzdem kann das Format eine wachsende Fangemeinde vorweisen. In dieser Woche erzielte die Show eine der besten Quoten in ihrer Geschichte. Dank 2,1 Millionen Zuschauern lag der Marktanteil beim Gesamtpublikum bei 13,1 Prozent, noch bemerkenswerter sind aber die 10,9 Prozent, die "extra 3" bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. Zum Vergleich: Der Senderschnitt des Ersten liegt im September in dieser Altersgruppe bei nur 5,8 Prozent.

Erst ein einziges Mal in der Geschichte von "extra 3" hatte die Sendung beim jungen Publikum einen besseren Marktanteil erzielt - damals allerdings im Schlepptau eines Relegationsspiels. Diesmal war es hingegen eigene Stärke. Denn dass "extra 3" nicht nur ein Dranbleib-, sondern ein Einschalt-Programm ist, zeigt schon die Tatsache, dass die Sendung mehr junge Zuschauer hatte als "Monitor" und die "Tagesthemen" direkt davor. Das Musikkabarett von Bodo Wartke konnte diesen Erfolg übrigens im Anschluss nicht fortsetzen und musste sich mit 750.000 Zuschauern und Marktanteilen von 7,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben.

Dafür kann Das Erste auch einen sehr starken Start in den Abend vorweisen. Obwohl man um 20:15 Uhr nur eine alte Folge von "Nord bei Nordwest" wiederholte, sahen 5,2 Millionen Zuschauer zu. Der Marktanteil lag mit 18,6 Prozent kurioserweise genauso hoch wie bei der Erstausstrahlung im vergangenen Jahr. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Film mit 9,5 Prozent Marktanteil in der Primetime auf Rang 3. Auch das ZDF zeigte um 20:15 Uhr nur eine Wiederholung. Angesichts dessen kann man mit 3,96 Millionen Zuschauern und 14,2 Prozent Marktanteil auch in Mainz sehr zufrieden sein.

Erfreulich war aber vor allem auch das Abschneiden am späteren Abend. Die meistgesehene ZDF-Sendung des Tages war das "heute-journal" mit 4,33 Millionen Zuschauern, im Anschluss sahen 2,84 Millionen Zuschauern den Illner-Talk über die Türkei. Mit 14,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erwischte sie einen ziemlich guten Tag. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es allerdings nur für 5,4 Prozent Marktanteil. Auch "Markus Lanz" sprach vor allem die Älteren an, die dafür aber in Scharen: 1,83 Millionen Zuschauer reichten für hervorragende 17,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,3 Prozent Marktanteil erzielt.

