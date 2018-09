kabel eins dreht mit Serien auf, aber enttäuscht am Abend

© kabel eins

Während kabel eins am Donnerstag mit seinen US-Serien in der Spitze über 13 Prozent Marktanteil schaffte, legte "Urlaub für Anfänger" einen Fehlstart hin. Zuvor fiel "Koch die Box" auf einen Tiefstwert. Bei RTL II war "Love Island" dagegen stark wie nie.



28.09.2018 - 09:15 Uhr von Alexander Krei 28.09.2018 - 09:15 Uhr

Das neue kabel-eins-Format "Urlaub für Anfänger - Unsere erste Auslandsreise" hat am Donnerstagabend keinen berauschenden Auftakt hingelegt. Gerade mal 640.000 Zuschauer wollten die zweistündige Dokusoap zur besten Sendezeit sehen, mehr als ein Marktanteil von 3,3 Prozent war in der Zielgruppe nicht zu holen. kabel eins lag damit gar nicht so weit hinter DMAX, wo die "Asphaltcowboys" mit 2,7 Prozent Marktanteil einen überzeugenden Auftakt hinlegten. 410.000 Zuschauer schalteten hier insgesamt ein.

Im Laufe des Abends zogen die Quoten von kabel eins aber zumindest leicht an - so kam das "K1 Magazin" nach den Urlaubsanfängern auf 4,1 Prozent Marktanteil, ehe "Der große Urlaubsreport" 4,7 Prozent erzielte. Dass kabel eins am Donnerstag dennoch einen starken Tagesmarktanteil von 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte, hängt mit den US-Serien in der Daytime zusammen, die über Stunden hinweg zweistellige Werte verbuchten. So erzielte "Without a Trace" am Vormittag beispielsweise herausragende 13,8 Prozent.

Etwas bitter für kabel eins: Die günstigen Wiederholungen erreichten schon zur Mittagszeit mehr Zuschauer als die eigenproduzierte Vorabend-Reihe "Koch die Box!", die nach solidem Auftakt inzwischen bei 3,0 Prozent Marktanteil angekommen ist und damit am Donnerstag einen neuen Tiefstwert hinnehmen musste. Insgesamt zählte das Format lediglich 400.000 Zuschauer - auch das waren so wenige wie noch nie.

Marktanteils-Trend: Koch die Box



RTL II konnte sich dagegen auf seinen Vorabend mal wieder verlassen und erzielte mit "Köln 50667" starke 10,6 Prozent Marktanteil, nachdem zuvor schon "Krass Schule - Die jungen Lehrer" mit guten 6,4 Prozent überzeugte. "Berlin - Tag & Nacht" kam schließlich auf 8,9 Prozent. Ein Erfolg gelang dem Sender darüber hinaus um 20:15 Uhr mit dem "Frauentausch", der auf 7,1 Prozent Marktanteil kam. Für den größten Erfolg des Tages sorgte jedoch "Love Island", das mit 11,4 Prozent Marktanteil einen neuen Bestwert schaffte. Insgesamt waren am späten Abend 1,01 Millionen Zuschauer dabei.

