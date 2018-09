Quoten-Verluste für "Ninja Warrior" und "Game of Games"

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

"Ninja Warrior Germany" hat RTL zwar erneut gute Quoten beschert, büßte im Vergleich zum Auftakt aber einige Zuschauer ein. Auch "Showdown" tat sich danach ein ganzes Stück schwerer. Nach unten ging es aber auch für "Game of Games" in Sat.1.



29.09.2018 - 08:58 Uhr von Alexander Krei 29.09.2018 - 08:58 Uhr

Nach der erfolgreichen Rückkehr in der vorigen Woche, hat "Ninja Warrior Germany" sieben Tage später ein paar Federn lassen müssen. Die Physical-Gameshow machte RTL zwar zunächst zum Marktführer, musste sich aber mit 1,13 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,6 Prozent begnügen - das ist zwar ein guter Wert für den Kölner Sender, bedeutet gegenüber dem Staffel-Auftakt aber einen Rückgang um fast zwei Prozentpunkte.

Insgesamt erreichte "Ninja Warrior Germany" sogar so wenige Zuschauer wie noch nie: 2,17 Millionen Zuschauer waren dabei und damit 300.000 weniger als noch vor einer Woche. Den etwas schwächeren Vorlauf bekam im Anschluss auch "Showdown - Die Wüsten-Challenge" zu spüren. Nach 12,7 Prozent Marktanteil vor einer Woche reichte es nun für nur noch 10,7 Prozent in der Zielgruppe - kein berauschender Wert. Insgesamt blieben ab 23:00 Uhr diesmal 1,06 Millionen Zuschauer dran, um die neue Actionshow mit Patrick Esume zu sehen.

Sat.1 konnte die niedrigeren Quoten von RTL zunächst nicht für sich nutzen. Im Gegenteil: Die neue Spielshow "Game of Games" mit Bülent Ceylan musste sogar neue Tiefstwerte hinnehmen. In der Zielgruppe ging der Marktanteil auf ernüchternde 7,5 Prozent zurück - seit dem Start vor zwei Wochen hat das Format somit schon über drei Prozentpunkte eingebüßt. Immerhin blieb die Gesamt-Reichweite mit 1,21 Millionen Zuschauern stabil. "Genial daneben" konnte sich zudem im Anschluss leicht steigern und brachte es auf 1,44 Millionen Zuschauer sowie 9,0 Prozent Marktanteil.

Auch für die Impro-Comedy "Mord mit Ansage" ging es leicht nach oben - auf nunmehr 8,6 Prozent. Über "Richtig witzig" konnten indes am späten Abend noch 590.000 Zuschauer lachen, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei unspektakulären 8,2 Prozent. Durchwachsen verlief der Abend auch für ProSieben: Der Sender schaffte zu Beginn mit dem Spielfilm "Das fünfte Element" ordentliche 10,1 Prozent Marktanteil, kam mit "Shootout - Keine Gnade" am späten Abend aber nicht über 6,2 Prozent hinaus.

