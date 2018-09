"Love Island" fällt kurz vorm Finale auf neues Staffel-Tief

© RTL II

Wenige Tage vor dem Finale ist der RTL-II-Kuppelshow "Love Island" überraschend die Puste ausgegangen - ein Erfolg bleibt die Kuppelshow aber auch weiterhin. Bei kabel eins kann man sich derweil über Spitzen-Quoten am Vorabend freuen.



29.09.2018 - 09:10 Uhr von Alexander Krei 29.09.2018 - 09:10 Uhr

Auf den Bestwert folgt der Rückschlag: Wenige Tage vor dem Finale hat "Love Island" bei RTL II die bislang schwächsten Quoten der laufenden Staffel hinnehmen müssen. Nachdem es am Donnerstag noch für starke 11,4 Prozent Marktanteil reichte, musste sich die Kuppelshow zum Start ins Wochenende mit nur 6,9 Prozent begnügen. Der bisherige Tiefstwert - aufgestellt beim Staffel-Auftakt - wurde damit um fast einen Prozentpunkt unterboten.

Insgesamt schalteten am späten Abend 700.000 Zuschauer, nachdem tags zuvor noch die Millionen-Marke geknackt werden konnte. Ein Erfolg war "Love Island" aber auch damit natürlich noch. Etwas überraschend kommt das Tief aber trotzdem, schließlich konnte sich RTL II zuvor auf den Spielfilm "2 Fast 2 Furious" verlassen: Mit starken 8,8 Prozent Marktanteil bewegte sich der Streifen deutlich über dem Sender, die Gesamt-Reichweite belief sich auf 990.000 Zuschauer.

Marktanteils-Trend: Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe



Von solchen Zahlen konnte kabel eins zunächst nur träumen: Sowohl "Navy CIS: L.A." als auch "Navy CIS: New Orleans" verbuchten zum Start in den Abend gerade mal 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, womit der Sender nur knapp hinter Tele 5 landete, wo "Impact Earth" mit stolzen 2,7 Prozent überzeugte. Erst nach 23 Uhr steigerte sich kabel eins schließlich auf gute 6,2 Prozent. Tagsüber schafften die Serien-Wiederholungen in der Spitze dagegen erneut den Sprung in die Zweistelligkeit.

Starke Quoten gab's zudem am Vorabend für "Abenteuer Leben täglich", das mit 10,9 Prozent überraschend den besten Wert seit über sieben Jahren schaffte. Auch "Mein Lokal, Dein Lokal" war danach mit 8,7 Prozent ebenfalls so stark wie selten zuvor - einzig "Koch die Box" blieb mit 4,2 Prozent blass.

