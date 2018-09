Nun stürzt auch noch ProSiebens "Beste Show der Welt" ab

© ProSieben/Jens Hartmann

ProSiebens Show-Offensive am Samstagabend steht weiterhin unter keinem guten Stern. "Die beste Show der Welt" fiel auf ein neues Allzeit-Tief deutlich unter den Senderschnitt. Insgesamt sahen wesentlich weniger zu als letzte Woche bei "Schlag den Henssler"



30.09.2018 - 09:12 Uhr von Uwe Mantel 30.09.2018 - 09:12 Uhr

Nachdem "Schlag den Henssler" in der vergangenen Woche auf nur noch 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gefallen war, zog Steffen Henssler bekanntlich die Konsequenzen mit den Worten "Der Zuschauer will mich in dieser Rolle nicht sehen und das muss man einfach akzeptieren". Nun steht ProSieben vor dem Problem, dass Joko und Klaas in der "Besten Show der Welt" auch nicht mehr Zuschauer sehen wollten. In der Zielgruppe fiel die neueste Ausgabe der Show auf das neue Allzeit-Tief von nur noch 8,1 Prozent und damit erstmals deutlich unter den Senderschnitt.

Zur Erinnerung: Die letzte Ausgabe im - natürlich weniger stark umkämpften - August erreichte noch fast 14 Prozent Marktanteil, generell lagen alle vorherigen Folgen deutlich im zweistelligen Bereich. Ernüchternd ist aber vor allem auch die Gesamtreichweite: Gerade mal 810.000 Zuschauer entschieden sich im Schnitt für die Sendung, das waren fast 300.000 weniger als in der vergangenen Woche bei "Schlag den Henssler". Der bisherige Tiefstwert für das Format hatte bei knapp 1,2 Millionen Zuschauern gelegen.

Marktanteils-Trend: Die beste Show der Welt



In der Zielgruppe kam ProSieben mit der "Besten Show" am Samstag in der Primetime nur auf Rang 4 über die Ziellinie. Deutlich erfolgreicher war nicht nur das "Supertalent", das bei RTL wieder an der 20-Prozent-Marke kratzte, sondern auch "Wer weiß denn sowas XXL" im Ersten und auch die Wiederholung von "Harry Potter und der Feuerkelch", die Sat.1 stake 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen beschert hatte. Beim Gesamtpublikum lag die Reichweite des Films mit 1,7 Millionen mehr als doppelt so hoch wie die der "Besten Show der Welt".

Ähnlich viele junge Zuschauer wie ProSieben erreichte am späteren Abend übrigens auch Vox, wo nochmal der Film "Guardians of the Galaxy" wiederholt wurde und dem Sender nochmal starke 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bescherte. 0,61 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer wurden hier gezählt, 0,63 Millionen waren es im Schnitt bei der "Besten Show der Welt". "X-Mens: Wolverine" musste zuvor bei Vox aber kleinere Brötchen backen und blieb bei verhaltenen 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen.

