Vox: "Hundeprofi" mit stärkster Quote seit sieben Jahren

Martin Rütter hat am Samstag als "Hundeprofi" mehr als elf Prozent Marktanteil eingefahren und war damit bei Vox so erfolgreich wie seit sieben Jahren nicht mehr. An der Bundesliga-"Sportschau" kam die Dokusoap aber freilich nicht vorbei.



30.09.2018 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 30.09.2018 - 09:22 Uhr

Bevor "Der Hundeprofi" in zwei Wochen in die neue Staffel startet, zeigte Vox am Samstag schon mal ein Überbleibsel der Vergangenheit - und wurde dafür mit starken Quoten im Vorabendprogramm belohnt. 1,50 Millionen Zuschauer fanden ab 19:10 Uhr den Weg zu Vox und trieben den Marktanteil in der Zielgruppe auf beachtliche 11,3 Prozent. Einen besseren Wert verbuchte das Format mit Martin Rütter zuletzt vor fast sieben Jahren. Zum Vergleich: "Galileo" erzielte 10,5 Prozent, RTL kam mit seinem Magazin "Life" nicht über 7,4 Prozent hinaus.

"Der Hundeprofi" war damit am Vorabend der stärkste Verfolger der "Sportschau", die es im Ersten mit den Zusammenfassungen der Bundesliga-Spiele auf 16,9 Prozent Marktanteil brachte und damit sich damit Vergleich zur Vorwoche wieder etwas steigern konnte. Insgesamt brachte es die Sendung mit 4,33 Millionen Zuschauern auf 21,8 Prozent Marktanteil. Mehr Zuschauer lockten nur die "Tagesschau" und "Wer weiß denn sowas? XXL" vor den Fernseher.

Das parallel zur "Sportschau" ausgetragene Bundesliga-Topspiel, bei dem Borussia Dortmund nach einer Aufholdjagd in der zweiten Halbzeit doch noch gegen Bayer Leverkusen gewann, konnte indes nicht mit den elf Prozent des Bayern-Spiels aus der vergangenen Woche mithalten. Unterm Strich verzeichnete Sky einen Marktanteil von 6,5 Prozent sowie insgesamt 830.000 Zuschauer. Einzelspiele und Konferenz kamen zuvor auf 1,06 Millionen Zuschauer und 13,7 Prozent Marktanteil.

Sky lag damit am Nachmittag zum Teil deutlich vor der privaten Konkurrenz, allen voran vor RTL, wo "Die Superhändler" zeitweise nicht mal fünf Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen schafften. Auch Sat.1 blieb im tief einstelligen Bereich und kam mit "Auf Streife" um 15:00 Uhr nicht über magere 5,7 Prozent Marktanteil hinaus.

