Henssler-Comeback kann "Grill den Profi" leicht beflügeln

Steffen Hensslers Rückkehr an den Vox-Herd hat den Quoten von "Grill den Profi" ein wenig helfen können. Gegen starke Konkurrenz schlug sich die Kochshow wacker und lag auf Augenhöhe mit ProSieben. RTL und Sat.1 punktete mit Action und Comedy.



01.10.2018 - 09:03 Uhr von Alexander Krei 01.10.2018 - 09:03 Uhr

Seinen Dienst bei ProSieben hat Steffen Henssler nach den schwachen Quoten der jüngsten Ausgabe von "Schlag den Henssler" gerade quittiert, da war er am Sonntagabend nach einjähriger Abstinenz mal wieder bei Vox zu sehen. Im zweiten Sommer-Special von "Grill den Profi" traf er unter anderem auf Tim Mälzer - und konnte die Zuschauerzahlen der Kochshow zumindest leicht steigern.

In Konkurrenz zu "Babylon Berlin" und diversen Filmen verzeichnete die Show am Sonntagabend im Schnitt 1,45 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,0 Prozent. Das war zwar weniger als die "Grill den Henssler"-Specials im vergangenen Jahr verbuchten, bedeutete aber im Vergleich zu den vergangenen Ausgaben von "Grill den Profi" eine Steigerung. Besser lief nur eine Folge der Show - allerdings war das jene mit Nelson Müller, der inzwischen aber erklärt hat, nicht mehr dabei sein zu wollen.

Vox steht nun vor der Frage, ob man die Sendung womöglich doch noch einmal fortsetzt, auch wenn man jüngst erklärte, eine Pause einlegen zu wollen. Fakt ist, dass sich nach Hensslers gescheitertem ProSieben-Ausflug die Vorzeichen geändert haben dürften. Ganz davon abgesehen, dass "Grill den Profi" die Tiefstwerte aus dem vergangenen Jahr spürbar hinter sich gelassen hat und Alternativen für den Sonntagabend vorerst nicht in Sicht sind.

Stark war Vox übrigens auch mit "Prominent!", das sich im Anschluss auf 10,8 Prozent Marktanteil steigerte. Zufrieden kann man aber auch bei RTL sein, wo die Free-TV-Premiere von "Mechanic: Resurrecion" am Sonntag auf 3,40 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,0 Prozent in der Zielgruppe kam. In Konkurrenz dazu punktete auch "Fack ju Göhte" in Sat.1 mit überzeugenden 12,6 Prozent. ProSieben bewegte sich mit "Star Wars: Die letzte Hoffnung" dagegen unter dem Senderschnitt und kam nicht über 7,9 Prozent hinaus.

