Formel 1 bringt "Schatzkiste auf 4 Rädern" nicht auf Trab

Die neue RTL-Dokusoap "Schatzkiste auf 4 Rädern" hat keinen glänzenden Start erwischt. Da half auch die Formel 1 im Vorfeld wenig, die zudem schwächer war als zuletzt. Für "Vermisst" lief's dagegen gut, doch auch Sat.1 punktete am Vorabend.



01.10.2018 - 09:16 Uhr von Alexander Krei 01.10.2018 - 09:16 Uhr

Die ungewöhnliche Startzeit beim Großen Preis von Russland hat der Formel-1-Übertragung bei RTL am Sonntag offensichtlich einige Zuschauer gekostet. Nur 3,68 Millionen Zuschauer waren ab 13:26 Uhr dabei und damit fast eine Million weniger als vor zwei Wochen beim Rennen in Singapur. Erstmals seit Anfang Juli lag der Marktanteil unter der Marke von 30 Prozent - und zwar deutlich. Mit 26,7 Prozent bewegte sich die Formel 1 aber freilich trotzdem weit über dem Senderschnitt, in der Zielgruppe reichte es für immerhin 20,3 Prozent.

Und doch war das Rennen nicht stark genug, um der neuen Dokusoap "Schatzkiste auf 4 Rädern - Wer bietet mehr?" zu einem guten Start zu verhelfen. Nachdem die Formel-1-Analyse schon nicht über mäßige 11,3 Prozent Marktanteil hinauskam, enttäuschte der Neustart schließlich um 15:30 Uhr mit nur 6,3 Prozent. Insgesamt blieben lediglich 900.000 Zuschauer dabei. Danach erholten sich die Quoten erst langsam: "Explosiv - Weekend" blieb bei 9,8 Prozent hängen, "Exclusiv - Weekend" schlug sich mit 12,6 Prozent schon deutlich besser.

"RTL aktuell" kam schließlich sogar auf 3,65 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 15,7 Prozent, ehe auch "Vermisst" mit guten 14,6 Prozent überzeugte. Insgesamt brachte es die Dokusoap auf 4,03 Millionen Zuschauer. Zufrieden kann man aber auch bei Sat.1 sein, wo sich "Das große Backen" am Vorabend auf starke 14,5 Prozent steigerte und damit einen neuen Staffel-Bestwert aufstellte. 1,71 Millionen Zuschauer schalteten ein, nachdem sich zuvor schon "Harry Potter und der Feuerkelch" mit 15,4 Prozent in sehr guter Verfassung präsentierte.

Für ProSieben lief es am Vorabend dagegen nicht sonderlich berauschend: So erreichte "Galileo 360°" um kurz nach 18 Uhr lediglich 4,9 Prozent Marktanteil und auch "Galileo" selbst kam nicht über 8,9 Prozent hinaus. Dafür lief's für die NFL bei ProSieben Maxx umso besser - zwischenzeitlich zählte der kleine Sender über 600.000 Zuschauer und einen Marktanteil von sechs Prozent in der Zielgruppe.

