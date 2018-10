"Love Island" endet stark, "Unsere Schule" versöhnlich

© RTL II

Die zweite Staffel von "Love Island" endete zwar nich tmit einem Höhepunkt, vollauf zufrieden sein darf man bei RTL II aber trotzdem - ganz anders als mit "Team 13". Bei Vox endeten "Unsere Schule" und "Eine Nacht mit dem Ex" versöhnlich



02.10.2018 - 09:33 Uhr von Uwe Mantel

Drei Wochen "Love Island" sind vorbei, Tracyllino gehen als Sieger mit 50.000 Euro vom Feld - und bei RTL II kann man glückselig auf diese zweite Staffel zurückblicken. Nach der soliden ersten Staffel wurde die zweite Runde für RTL II auch im linearen Fernsehen ein herausragender Erfolg. Zum Finale waren zwar keine neuen Rekorde drin, die Quoten passten sich aber in das starke Bild der letzten Wochen ein: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag zum Abschied bei 9,1 Prozent, insgesamt hatten 860.000 Zuschauer eingeschaltet.

Damit lag das Finale in etwa auf dem Staffelschnitt. Hatte "Love Island" im vergangenen Jahr im Schnitt noch 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, so steigerte sich das Format in diesem Jahr auf stolze 9,2 Prozent. Blickt man nur auf die 14- bis 29-Jährigen, dann lag der Staffelschnitt sogar bei 18,3 Prozent. Dazu generierte "Love Island" auch online hervorragende Zahlen, im eigenen YouTube-Kanal wurden über 12 Millionen Abrufe gezählt, schon bis gestern fast 18 Millionen Videoviews über TV Now, rtl2.de, HbbTV und die App.

So erfolgreich RTL II mit "Love Island" war, so ernüchternd schnitt der neueste Young-Fiction-Ausflug in die Primetime in der zweiten Woche ab. Nachdem schon der Auftakt sieben Tage zuvor wenig glanzvoll verlief, kamen nun auch noch 150.000 Zuschauer abhanden. Übrig waren nur noch 470.000 Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei nur 1,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren nicht mehr als 3,2 Prozent Marktanteil zu erzielen. Mehr erhofft haben dürfte man sich bei RTL II auch von "48h Single - Promis testen ihre Liebe": Das neue Format kam zwar auf solide 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, mit dem "Love-Island"-Vorlauf hätte aber eigentlich mehr drin sein sollen. 390.000 Zuschauer sahen hier insgesamt ab 23:37 Uhr zu.

Mit einem blauen Auge davon gekommen ist am Montag unterdessen Vox. Nachdem "Unsere Schule" und "Eine Nacht mit dem Ex" zuletzt erheblich unter die Räder gekommen waren, brachte Vox sie lieber schnell in Doppelfolgen zu Ende. Das hat sich ausgezahlt: "Unsere Schule" steigerte sich zum Abschied nochmal auf 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - das war der beste Wert seit der starken Auftaktfolge, die noch über 8 Prozent Marktanteil erzielt hatte. Vergangene Woche war der Marktanteil hingegen sogar auf unter 4 Prozent gefallen. 850.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

"Eine Nacht mit dem Ex" durfte durch die Programmänderung erst am späten Abend ran. Um 22:15 Uhr reichte es zunächst nur für einen Marktanteil von 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, ähnlich wenig wie in der vergangenen Woche. Weil die zweite Folge des Abends aber trotz der späten Sendezeit um 23:15 Uhr sogar noch ein paar Zuschauer hinzugewann, stieg der Marktanteil zum Abschied nochmal deutlich auf 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 450.000 Zuschauer waren zum Ende insgesamt noch dabei.

kabel eins blieb am Montagabend mit jeweils 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für die Filme "Judge Dredd" und "Tango & Cash" zwar blass - dafür zeigt sich der Sender tagsüber weiterhin in bestechender Form. Für "Abenteur Leben täglich" ließ sich nach dem beachtlichen Endspurt in der vergangenen Woche mit zwei Mal zweistelligen Marktanteilen auch die neue Woche gut an. 9,0 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. "Mein Lokal, Dein Lokal - Spezial" lief danach mit 8,0 Prozent Marktanteil ebenfalls sehr gut. Tagsüber trumpfte schon "Castle" mit 10,3 Prozent Marktanteil auf, auch "The Mentalist", "Navy CIS: L.A." und "Navy CIS" kamen auf 9,4 bis 9,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Koch die Box" erwischte um 18:55 Uhr zwar ebenfalls einen der stärksten Tage - blieb mit 4,8 Prozent aber trotzdem auf einem mauen Niveau.

