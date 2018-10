"Rosenheim-Cops" melden sich fast mit Tagessieg zurück

© ZDF/Christian A. Rieger

Am Dienstag ist die ZDF-Serie "Rosenheim-Cops" in eine neue Staffel gestartet, fast hätte man sogar den Tagessieg eingefahren. "In aller Freundschaft" hatte im Ersten allerdings noch ein paar mehr Zuschauer. In der Primetime hatte das ZDF dagegen nichts zu melden.



03.10.2018 - 09:28 Uhr von Timo Niemeier 03.10.2018 - 09:28 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 13,2 Prozent hat das ZDF den Dienstag deutlich vor allen anderen Sendern gewonnen. Der Abstand zum Zweitplatzierten Das Erste (9,3 Prozent) ist schon alleine deshalb erstaunlich, weil "ZDFzeit" in der Primetime nur auf 1,86 Millionen Zuschauer und 6,4 Prozent Marktanteil kam. "Frontal 21" fiel danach sogar noch auf 1,72 Millionen und 5,9 Prozent. Die Mainzer haben am Dienstag vor allem vor 20:15 Uhr Strecke gemacht.

Am Vorabend starteten die "Rosenheim-Cops" in ihre neue Staffel und hätten fast auf Anhieb den Tagessieg eingefahren. Mit 4,40 Millionen Zuschauern war die Serie die zweitmeistgesehene Sendung am Dienstag im deutschen Fernsehen. Der Marktanteil lag bei starken 16,2 Prozent. Da ist es dann auch verschmerzbar, dass es beim jungen Publikum traditionell schlecht aussah, hier wurden nur 4,7 Prozent gemessen. Noch mehr Zuschauer als die ZDF-Serie hatte am Dienstag nur Das Erste mit "In aller Freundschaft". Hier schalteten ab 21:05 Uhr 4,54 Millionen Menschen ein, das entsprach 15,7 Prozent. "Die Heiland" kam davor auf exakt vier Millionen Zuschauer und 13,8 Prozent.

Das ZDF punktete derweil auch am Nachmittag: "Bares für Rares" kam auf etwas mehr als drei Millionen Zuschauer und erzielte damit fantastische 25,2 Prozent, eine alte Folge der "Rosenheim-Cops" kam danach auf 2,56 Millionen Zuschauer und 20,9 Prozent. "SOKO Köln" kratzte ab 18 Uhr mit 19,5 Prozent ebenfalls an der 20-Prozent-Marke. Eine Stunde später informierten sich bei "heute" 4,01 Millionen Menschen, danach zeigte das ZDF noch ein Special zur Einigung im Diesel-Streit, das von 3,47 Millionen Menschen gesehen wurde. Mit diesem Nachrichten-Block waren ebenfalls sehr gute 17,9 und 14,5 Prozent Marktanteil drin.

