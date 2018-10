Marathon-Tag: Bud Spencer erkloppt kabel eins Topquoten

© Denver Film Productions

Bei vielen Sendern waren am gestrigen Feiertag wieder Marathon-Programmierungen angesagt. kabel eins etwa setzte den ganzen Tag auf Bud Spencer - mit teils zweistelligen Marktanteilen. Bei ZDFneo punktete das "Nicht nachmachen!"-Dauerfeuer



04.10.2018 - 09:46 Uhr von Uwe Mantel 04.10.2018 - 09:46 Uhr

In den letzen Jahren hat sich bei vielen Sendern an Feiertagen eine wenig abwechslungsreiche, aber häufig erfolgversprechende Strategie eingebürgert: Die Marathon-Programmierung. Das war auch am Tag der Deutschen Einheit wieder so. Ausgezahlt hat sich das beispielsweise für kabel eins, das den ganzen Tag über nur Bud-Spencer-Filme zeigte. Schon morgens kratzte kable eins mit "Die Troublemaker" an der 10-Prozent-Marke, mit "Die Miami Cops" und "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" wurde sie mittags dann übersprungen, "Zwei wie Pech und Schwefel" bildete ab 15:47 Uhr mit 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dann den Höhepunkt.

Danach ging's dann zwar bergab, um 20:15 Uhr reichte es für "Die Rechte und die linke Hand des Teufels" aber trotzdem noch für solide 5,5 Prozent Marktanteil. Erst als um 22:40 Uhr mit "Spiel mir das Lied vom Tod" erstmals ein Film ohne Bud Spencer und Terence Hill lief, sank der Marktanteil mit 4,7 Prozent in den roten Bereich. Das änderte aber auch nichts am insgesamt sehr starken MIttwoch: Mit 7,7 Prozent Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum und 6,1 Prozent beim Gesamtpublikum belegte kabel eins jeweils einen starken vierten Platz im Senderranking.

Zufrieden sein mit seiner Marathon-Programmierung kann auch ZDFneo. Dort lief ab 14:19 Uhr sechs Stunden lang "Nicht nachmachen!". Die Experimente-Show mit Wigald Boning und Bernhard Hoëcker erwies sich dabei insbesondere beim jüngeren Publikum als voller Erfolg und erzielte bei den 14- bis 49-jährigen bis zu 3,3 Prozent Marktanteil. Ungewöhnlich für ZDFneo: Durchweg waren die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen höher als beim Gesamtpublikum. Das sorgte dafür, dass sich ZDFneo mit einem Tagesmarktatneil von 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nur einem anderen kleineren Sender geschlagen geben musste. Sat.1 Gold.

Auch dort standen die Zeichen auf Marathon - un ddas lief insbesondere mittags und nachmittags mit "Niedrig und Kuhnt" im Dauereinsatz richtig gut. In der Spitze in der Stunde zwischen 12 und 13 Uhr stiegen die marktanteile bei Jung und Alt auf über 4 Prozent. Ab 16:11 Uhr war dann sieben Stunden lang "K11" an der Reihe. Von einem Durchhänger am Vorabend abgesehen lief es auch da richtig gut. Um 21:45 Uhr erreichte "K11" mit 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen seinen Bestwert.

Übertrieben hat es hingegen offenbar ProSieben Maxx, das den ganzen Tag über bis in den späten Abend die Anime-Serie "Sword Art Online" zeigte. Das sorgte am Nachmittag mal für bis zu 2,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, irgendwann hatten aber auch hartgesottene Fans wohl genug. Ab 16:43 Uhr blieb der Marktanteil durchweg unter der 1-Prozent-Marke. Auch bei DMAX ging das Modell mit "Die Stubers - Eine Familie räumt auf" nicht auf. Die erste Folge erzielte nachmittags noch 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen,d ann ging's Stück für Stück bergab. Um 17:15 Uhr reichte es schon nur noch für 1,4 Prozent, die letzte Folge um 21:16 Uhr blieb dann bei sehr mageren 1,0 Prozent hängen. Umgekehrt sah die Entwicklung bei Sixx aus, das den ganzen Nachmittag und Vorabend über "Fixer Upper" zeigte. Mit 1,0 Prozent Marktanteil startete das Format um 13:20 Uhr noch mau, dann ging's aber Stück für Stück nach oben, sodass es am Vorabend mit 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erfreulich gut aussah. kabel eins Doku feierte mit dem Marathon von "Unerklärliche Phänomene" sogar den erfolgreichsten Tag seiner Geschichte - mit stolzen 1,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

