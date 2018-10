"Dingsda"-Comeback enttäuscht trotz starken Vorlaufs

© ARD / Max Kohr

Auf "Wer weiß denn sowas?" konnte sich die ARD auch am Freitag verlassen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen durchbrach erstmals wieder die 10-Prozent-Marke. Das "Dingsda"-Comeback konnte diesen Vorlauf aber kaum nutzen



06.10.2018 - 09:49 Uhr von Uwe Mantel 06.10.2018 - 09:49 Uhr

Weil die Wiederbelebung altbekannter Shows gerade voll im Trend liegt, grub die ARD nun auch "Dingsda", das schon einmal zwischen 1985 und 2002 zu sehen war, aus. Die erklärenden Kinder dürfen in den kommenden Wochen am Freitagvorabend im Ersten ran. Zum Auftakt fielen die Quoten allerdings eher enttäuschend aus: Mit 1,57 Millionen Zuschauern kam die erste Folge nicht über 7,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hinaus, auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 5,4 Prozent Marktanteil mäßig aus. Mit dem "Quizduell" fuhr Das Erste auf diesem Sendeplatz in den vergangenen Wochen ein ganzes Stück besser.

Ernüchternd sind die Zahlen vor allem, wenn man den Vorlauf ansieht. Auf "Wer weiß denn sowas" war schließlich auch am Freitag wieder Verlass: 2,25 Millionen Zuschauer bescherten der Sendung einen Marktanteil von 14,5 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die zu Wochenbeginn zurückgekehrte Sendung am Freitag mit 10,5 Prozent Marktanteil erstmals ebenfalls wieder die Zweistelligkeit.

Zufrieden sein kann Das Erste unterdessen einmal mehr mit seiner "Eifelpraxis"-Reihe in der Primetime. Die Folge "Aufbruch" erreichte mit 3,84 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 13,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Am ZDF war damit aber natürlich kein Vorbeikommen. "Die Chefin" sicherte sich mit 5,42 Millionen Zuschauern und 19,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum den ungefährdeten Tagessieg, "SOKO Leipzig" kam danach mit 5,11 Millionen Zuschauern auf 18,0 Prozent Marktanteil. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der Leipzig-Krimi mit 9,2 Prozent Marktanteil für ZDF-Verhältnisse ein voller Erfolg, "Die Chefin" hatte zuvor schon 8,1 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe erzielt.

Vor allem war es aber natürlich die "heute-show", die einmal mehr wie ein Jungbrunnen fürs ZDF wirkte. Die Sendung erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen stolze 14,7 Prozent Marktanteil. Ohnehin war nur RTL am Freitagabend in dieser Altersgruppe stärker. Insgesamt schalteten 4,17 Millionen Zuschauer die Nachrichten-Satire ein, das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 18,4 Prozent. "Aspekte" ließ direkt im Anschluss dann die Reichweite allerdings unter die Millionen-Marke stürzen.

