Bayern helfen Sky und ZDF, aber die Konferenz schwächelt

© Sky

Die Bundesliga-Niederlage der Bayern gegen Mönchengladbach hat nicht nur Sky gute Quoten beschert, sondern auch dem "Sportstudio" im ZDF. Konferenz und Einzelspiele taten sich am Nachmittag aber erneut schwerer als in der vorangegangenen Saison.



07.10.2018 - 09:37 Uhr von Alexander Krei 07.10.2018 - 09:37 Uhr

Seit vier Spielen wartet der FC Bayern München nun schon auf einen Sieg. Das versetzt den Rekordmeister in Alarmstimmung, könnte für die Spannung in der Bundesliga aber hilfreich sein. Die Quoten können sich zumindest sehen lassen: Die 0:3-Niederlage der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach bescherte Sky um 18:30 Uhr im Schnitt 1,13 Millionen Zuschauer. Mehr Fans lockte der Bezahlsender mit einem Topspiel nur vor wenigen Wochen vor den Fernseher, als die Bayern gegen Schalke kickten. Hinzu kommen noch all jene, die die Partie in Bars und Kneipen verfolgten.

In der Zielgruppe lag der Marktanteil der Live-Übertragung um 18:30 Uhr bei starken 9,1 Prozent. Allerdings hatten die beiden bisherigen Bayern-Topspiele in dieser Saison stets noch einen zweistelligen Wert erreicht. Das dürfte die gute Laune aber nur bedingt trüben. Etwas ratloser macht da wohl aus Sicht von Sky der Blick auf den Nachmittag, wo Einzelspiele und Konferenz weiter ein ganzes Stück unter den Vorjahreswerten liegen. Am Samstag gab's mit nur einer Million Zuschauern ein neues Saison-Tief.

Der Zielgruppen-Marktanteil von 12,7 Prozent reichte aber trotzdem für die Marktführerschaft. Zu erklären sind die gesunkenen Zahlen womöglich mit dem Abstieg von Köln und Hamburg, die im Gegenzug nämlich für Rekord-Quoten in der 2. Bundesliga sorgen. Die ARD-"Sportschau" zeigt sich davon aber einigermaßen unbeeindruckt und brachte es am Samstag parallel zum Bayern-Spiel auf 4,42 Millionen Zuschauer sowie 21,7 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden noch 17,8 Prozent erzielt.

In richtig guter Verfassung präsentierte sich außerdem das ZDF-"Sportstudio", das erste Bilder der Bayern-Niederlage im Free-TV zeigte und damit prompt die besten Quoten seit fast vier Monaten schaffte. 2,59 Millionen Zuschauer trieben den Marktanteil am späten Abend auf 15,9 Prozent und auch beim jungen Publikum sah es mit 10,9 Prozent überzeugend aus. Aufatmen kann man auch dem Lerchenberg zudem mit Blick auf ZDFneo, wo die neue Serie "24 Hours - 2 Sides of Crime" kräfig zulegte: Nachdem am Freitag nur 290.000 Zuschauer einschalteten, waren diesmal 540.000 Zuschauer dabei. Die zweite Folge des Abends kam danach noch auf 490.000 Zuschauer.

Teilen