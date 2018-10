RTL-Ranking schlägt sich gegen Fußball überraschend gut

© RTL

Mit einer Wiederholung der Rankingshow "Die größten RTL-Momente aller Zeiten" haben die Kölner gegen die DFB-Elf sehr gute Quoten eingefahren, auch beim Ersten kann man zufrieden sein. ProSieben dagegen musste kleine Brötchen backen.



14.10.2018 - 09:19 Uhr von Timo Niemeier

Weil das ZDF am Samstag das Nations-League-Spiel Deutschland gegen die Niederlande gezeigt hat, nahm man bei RTL das "Supertalent" lieber aus dem Programm. Durch König Fußball im Gegenprogramm befürchtete man ganz offensichtlich, dass die Castingshow Schaden nehmen könnte. Nun hat ausgerechnet das Alternativprogramm gezeigt, dass man gegen Fußball durchaus punkten kann. 2,22 Millionen Zuschauer haben sich nämlich die Wiederholung der Rankingshow "Die größten RTL-Momente aller Zeiten" angesehen, schon beim Gesamtpublikum führte das zu vergleichsweise guten 9,8 Prozent.

Noch deutlich besser lief es beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren: Die Reichweite lag hier zwar nur bei 1,09 Millionen Zuschauer, der Marktanteil betrug aber sehr gute 15,0 Prozent. RTL hat hier mit Sicherheit auch von der langen Sendezeit von fast vier Stunden profitiert. Am Vorabend holte das Drittsendelizenz-Magazin "Life" immerhin noch 11,6 Prozent Marktanteil.

Ebenfalls zufrieden sein kann man beim Ersten. Dort setzte man als einziger großer Sender auf frische Ware. Der neue Film "Endlich Gardasee" kam auf 3,97 Millionen Zuschauer, das entsprach 13,8 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum waren immerhin noch 7,0 Prozent drin. Die Wiederholung der Tragikomödie "Almuth und Rita - Zwei wie Pech und Schwefel" konnte dieses Niveau im Anschluss aber nicht halten. Hier sorgten 1,75 Millionen Zuschauer für lediglich 6,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es auf 3,8 Prozent hinab.

ProSieben musste in der Primetime kleine Brötchen backen: Den Film "Wer ist Hanna?" wollten lediglich 1,14 Millionen Menschen sehen, das hatte 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zur Folge. "Salt" steigerte die Reichweite am späten Abend auf 1,18 Millionen, auch der Marktanteil stieg auf 8,7 Prozent. Weil die US-Sitcoms tagsüber aber weitestgehend sehr gute zweistellige Marktanteile holten, rettete sich ProSieben am Samstag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 9,7 Prozent.

