"Tatort"-Niveau: ZDF-Krimi lässt Konkurrenz alt aussehen

© ZDF/Marion von der Mehden

Der Einstand von Peter Heinrich Brix im ZDF-Krimi "Nord Nord Mord" ist von mehr als acht Millionen Zuschauern gesehen worden. Doch nicht nur damit konnte der Sender am Montag punkten - auch abseits davon war der Sender zumeist dominierend.



16.10.2018 - 09:59 Uhr von Alexander Krei 16.10.2018 - 09:59 Uhr

Peter Heinrich Brix feierte am Montagabend als Nachfolger von Robert Atzorn seinen Einstand in der ZDF-Krimireihe "Nord Nord Mord" und stieß auf Anhieb auf ausgesprochen großes Interesse. Mit 8,16 Millionen Zuschauern bewegte sich der Film in der Primetime auf "Tatort"-Niveau. Der Marktanteil fiel mit herausragenden 26,5 Prozent sogar noch etwas höher aus als bei Atzorns Abschied zu Beginn des Jahres. Damals hatten insgesamt aber sogar fast neun Millionen Zuschauer eingeschaltet.

Das ZDF profitierte am Montagabend allerdings auch von der Schwäche des Ersten, das am Tag nach der Bayern-Wahl erstaunlicherweise darauf verzichtete, Frank Plasberg mit "Hart aber fair" auf Sendung zu schicken. Stattdessen erreichte schon der "Brennpunkt" um 20:15 Uhr gerade mal 2,20 Millionen Zuschauer. Die Dokumentation "Der Auf-Schneider" wollten danach sogar lediglich 1,57 Millionen Zuschauer sehen, sodass der Gesamt-Marktanteil bei überschaubaren 5,2 Prozent lag.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 3,1 Prozent Marktanteil alles andere als berauschend aus für die ARD. Auch hier präsentierte sich das ZDF in blendender Form, wenngleich es für "Nord Nord Mord" hier längst nicht so gut lief wie beim Gesamtpublikum. Mit einem Marktanteil von 9,7 Prozent kann man auf dem Lerchenberg aber freilich überaus zufrieden sein. Und auch abseits des Krimis konnte der Mainzer Sender zum Start in die Woche punkten, wie der beachtliche Tagesmarktanteil von 16,2 Prozent belegt.

Zu den Hits zählten "Bares für Rares" und "Die Rosenheim-Cops", die am Nachmittag jeweils mehr als 21 Prozent Marktanteil schafften, aber auch die "SOKO Postdam" am Vorabend. Hier lief es mit 3,27 Millionen Zuschauern sowie 18,7 Prozent erneut blendend. Die "heute"-Nachrichten verbuchten danach 4,08 Millionen Zuschauer und später am Abend hielt das "heute-journal" noch 4,69 Millionen vor dem Fernseher.

Teilen