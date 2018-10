Kelly Family legt unspektakulären Einstand bei Vox hin

© MG RTL D

Die neue Vox-Reihe über die Kelly Family ist am Montagabend mit weniger als sechs Prozent Marktanteil blass gestartet - offenbar litt der Neustart auch unter der Stärke von "Bauer sucht Frau". RTL II und kabel eins waren minimal stärker.



16.10.2018 - 10:16 Uhr von Alexander Krei 16.10.2018 - 10:16 Uhr

Als es im vorigen Jahr bei "Sing meinen Song" um die Kelly Family ging, gab es auf Anhieb neue Quoten-Rekorde - und auch die später im Jahr gezeigte Dokumentation über die Musiker-Familie war mit fast zehn Prozent Marktanteil ein voller Erfolg für Vox. Da lag es nahe, den Kellys ein eigenes Format zu geben. Das konnte am Montagabend zum Auftakt aus Quotensicht allerdings nur bedingt überzeugen.

Mit 520.000 Zuschauern in der Zielgruppe verzeichnete "Ein Sommer mit der Kelly Family" um 21:15 Uhr einen mäßigen Marktanteil von 5,9 Prozent und bewegte sich damit erst mal unterhalb des Senderschnitts - und übrigens auch leicht hinter kabel eins, wo "The Transporter" auf 6,1 Prozent kam. Auch "Goodbye Deutschland" hatte sich zuvor gegen den starken Staffel-Start von "Bauer sucht Frau" mit 5,8 Prozent schwer getan. Insgesamt erreichte die Kelly Family im Schnitt 1,23 Millionen Zuschauer.

Ernüchternde Quoten gab's zudem im Anschluss für die neue Reihe "Künstler, die die Welt bewegten", in der es in der ersten Folge um Anastacia ging. Mehr als 610.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war hierfür nicht drin. Eine weitere "Goodbye Deutschland"-Folge tat sich zudem am späten Abend mit lediglich 4,1 Prozent ebenfalls schwer.

Bei RTL II meldeten sich unterdessen "Die Geissens" mit ordentlichen Quoten zurück. 780.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 6,0 Prozent sind zufriedenstellende Werte für den Sender. Im Anschluss steigerte sich "Naked Attraction" zudem im Vergleich zur Vorwoche auf 7,3 Prozent. "The Walking Dead" sorgte dagegen nicht für den passenden Audience Flow und fiel zunächst auf schwache 4,8 Prozent Marktanteil zurück. Eine weitere Folge machte ihre Sache um Mitternacht mit 7,2 Prozent aber ein ganzes Stück besser.

Teilen