Sonntags-Quoten: "Tatort" vorne, Bayernwahl gefragt

Mit einem Tag Verspätung liegen nun auch die TV-Quoten vom Sonntag vor. Ganz vorne landete der "Tatort", aber auch die Berichterstattung zur Wahl in Bayern war gefragt. Vox präsentierte sich abends in guter Form, auch Nitro und ProSieben Maxx punkteten.



16.10.2018 - 11:03 Uhr von Alexander Krei 16.10.2018 - 11:03 Uhr

Wegen technischer Probleme konnte die GfK am Montag nicht die Quoten vom Sonntag liefern. Mit einem Tag Verspätung liegen die Zahlen nun tatsächlich vor - und an der Spitze der Hitliste gab es keine Überraschung. Mit 8,33 Millionen Zuschauern und einem hervorragenden Marktanteil von 24,8 Prozent setzte sich der österreichische "Tatort" im Ersten an die Spitze und auch beim jungen Publikum behauptete der Krimi die Marktführerschaft in der Primetime.

2,10 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer sahen den Film, der damit auch hier mit 19,1 Prozent Marktanteil zu überzeugen wusste. Die unmittelbar danach ausgestrahlte Extra-Ausgabe der "Tagesthemen" zur Bayern-Wahl wollten noch 5,20 Millionen Zuschauer sehen - über 1,3 Millionen mehr als das parallel gesendete "heute-journal" im ZDF. "Anne Will" kam aber trotz des politisch spannenden Abends im Anschluss nicht über 3,52 Millionen Zuschauer hinaus.

Mit den Quoten der Wahlsendungen am Vorabend können derweil sowohl ARD als auch ZDF zufrieden sein. So kam die Berichterstattung im Ersten auf 2,80 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,2 Prozent, die "Berliner Runde" wollten danach 3,41 Millionen sehen. Beachtlich: Auch beim jungen Publikum verbuchten die Sendungen zweistellige Marktanteil. Auf die "Tagesschau" war später mit 7,61 Millionen Zuschauern ohnehin Verlass. Im ZDF kam "heute" indes auf 4,56 Millionen Zuschauer, nachdem die Wahlsendung im Vorfeld von 2,85 Millionen gesehen wurde.

Und auch der BR wusste dank der Wahl zu punkten: 780.000 Zuschauer hatte die Wahlsendung am Vorabend, der (bundesweite!) Marktanteil lag bei starken 4,4 Prozent. Die "Rundschau" erreichte ab 18:30 Uhr sogar 1,21 Millionen Zuschauer und noch etwas bessere 5,2 Prozent. Und auch in der Stunde danach erreichte der BR mit seiner Berichterstattung zur Wahl mehr als eine Million Zuschauer.

Abseits davon punktete ProSieben am Abend mit dem Spielfilm "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage", der auf 2,41 Millionen Zuschauer und 12,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. RTL landete mit "Die unfassbaren 2" dahinter und verbuchte 11,1 Prozent, während Sat.1 mit "Mein Blind Date mit dem Leben" auf 9,4 Prozent kam. Richtig gut schlug sich zudem die Wiederholung von "Kitchen Impossible", die mit 9,6 Prozent klar über dem Vox-Schnitt lag.

Keine Chance hatten in der Primetime dagegen kabel eins und RTL II, die mit "Abenteuer Leben Spezial" und dem Spielfilm "Captain Philips" jeweils nur 2,9 Prozent Marktanteil erzielten und sogar weniger Zuschauer erreichten als Nitro. Dort steigerte sich "CSI" im Laufe des Abends auf bis zu 780.000 Zuschauer. In der Zielgruppe war auch ProSieben Maxx mit der NFL stärker als kabel eins und RTL II.

