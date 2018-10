Vox-"Löwen" leiden kaum unter der Fußball-Konkurrenz

© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

"Die Höhle der Löwen" hat zwar neue Staffel-Tiefs hinnehmen müssen, zeigte sich gegen die Nations League aber trotzdem äußerst robust. "Das Vorstellungsgespräch" schwächelte jedoch. Richtig hart traf es aber RTL, Sat.1 und ProSieben.



17.10.2018 - 09:05 Uhr von Alexander Krei 17.10.2018 - 09:05 Uhr

"Die Höhle der Löwen" hat sich trotz der starken Länderspiel-Konkurrenz mit ihren mehr als elf Millionen Zuschauern erstaunlich standfest gezeigt. Weniger als 300.000 Zuschauer verlor die Vox-Gründershow gegenüber der Vorwoche. 2,61 Millionen waren auch diesmal wieder dabei - mehr Zuschauer verzeichnete abseits des Fußballs lediglich das ZDF, wo eine Wiederholung der "Inga Lindström"-Reihe von 3,79 Millionen Menschen gesehen wurde.

Auch in der Zielgruppe musste "Die Höhle der Löwen" gegen die Nations League ein neues Staffel-Tief hinnehmen, doch mit einem hervorragenden Marktanteil von 15,8 Prozent war die Show für Vox auch diesmal wieder eine sichere Bank, die sich weit über den Normalwerten des Senders bewegte. Einziger Schönheitsfehler: "Das Vorstellungsgespräch" tat sich im Anschluss ungewöhnlich schwer und fiel auf schwache 6,9 Prozent zurück. Bislang hatten sich alle Folgen stets im zweistelligen Bereich gehalten.

Zuschauer-Trend: Die Höhle der Löwen



Komplett unbeeindruckt vom Fußball zeigte sich unterdessen RTL II, wo zwei Folgen der Doku-Reihe "Armes Deutschland" Marktanteile von 8,4 und 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchten und dafür sorgten, dass der Sender noch vor RTL, Sat.1 und ProSieben landete. Bei RTL verzeichneten drei Wiederholungen von "Der Lehrer" lediglich Marktanteile zwischen 6,0 und 7,2 Prozent - ab 21:15 Uhr waren nicht mal eine Million Zuschauer für die Serie zu haben.

In Sat.1 erreichte die Wiederholung der Komödie "Die Hochszeitsverplaner" indes 1,07 Millionen Zuschauer sowie nur 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Akte 20.18" sackte danach sogar auf lediglich 3,0 Prozent ab. Und auch ProSieben bewegte sich im tief einstelligen Bereich: Schon eine neue Folge der "Simpsons" kam zunächst nur auf 700.000 Zuschauer und 6,5 Prozent Marktanteil, später waren zeitweise sogar weniger als fünf Prozent drin. Nach 23 Uhr konnte "Mr. Griffin - Kein Bock auf Schule" zudem nicht an die zweistelligen Werte der Vorwoche anknüpfen: Stattdessen waren für die Serie nur Marktanteile von 6,2 und 7,6 Prozent drin.

Teilen