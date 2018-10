"Bares für Rares" läuft auf sämtlichen Sendeplätzen stark

© ZDF/Frank Dicks

Ob Nachmittag, Vorabend oder Primetime: Wann immer ZDF und ZDFneo auf "Bares für Rares" setzen, sind starke Quoten garantiert. So auch am Mittwoch: Am Abend sicherte sich die Trödelshow mit Horst Lichter einmal mehr den Tagessieg.



18.10.2018 - 08:58 Uhr von Alexander Krei 18.10.2018 - 08:58 Uhr

Das ZDF kann sich weiter auf "Bares für Rares" verlassen - und zwar auf allen erdenklichen Sendeplätzen. Am Mittwochnachmittag verbuchte die Trödelshow im Schnitt 2,32 Millionen Zuschauer und einen herausragenden Marktanteil von 24,5 Prozent und auch das in der Primetime gesendete Special erweist sich weiter als sichere Bank für den Sender. 5,21 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 17,6 Prozent machten "Bares für Rares" hier zum Tagessieger. Stärkster Verfolger war das ARD-Drama "Frankfurt, Dezember '17", das von 3,60 Millionen Zuschauern gesehen wurde.

Zufrieden kann man beim ZDF aber auch mit Blick auf die Quoten beim jungen Publikum sein, wo sich auch der sechste Ausflug ins Abendprogramm in der Zweistelligkeit hielt. Knapp eine Million 14- bis 49-Jährige trieben den Marktanteil auf sehr gute 10,8 Prozent, sodass sich das ZDF in der Primetime nur ProSieben geschlagen geben musste. RTL, Vox und Sat.1 kamen hinter Horst Lichter über die Ziellinie. So verzeichneten "Die 25 schillerndsten Storys rund um die Schönheit" bei RTL nur 10,6 Prozent, "The Taste" tat sich mit 8,6 Prozent sogar schwerer als vor einer Woche.

Starke Quoten verzeichnete "Bares für Rares" zudem am Vorabend bei ZDFneo, wo schon um 18:30 Uhr im Schnitt 900.000 Zuschauer einschalteten. Knapp eine Stunde später zog die Reichweite sogar auf 1,70 Millionen Zuschauer an, sodass der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei satten 6,6 Prozent lag. Hinzu kommt, dass der Spartensender auch in der Primetime punktete: Mit 2,60 Millionen Zuschauern erreichte "Ein starkes Team" mehr Zuschauer als jeder Privatsender. Auf stolze 8,8 Prozent belief sich der Marktanteil zur besten Sendezeit und auch "Wilsberg" war danach mit 1,65 Millionen Zuschauern noch gefragt.

Kein Wunder also, dass der Tagesmarktanteil von ZDFneo am Mittwoch bei fulminanten 5,1 Prozent lag - der Sender lag damit beim Gesamtpublikum einen Prozentpunkt vor ProSieben und ließ auch kabel eins und RTL II hinter sich. Marktführer war jedoch das ZDF, das auf 14,5 Prozent Marktanteil kam und damit über vier Prozentpunkte Vorsprung auf Das Erste hatte.

Teilen