Sat.1-Serien fallen hinter RTL-II-Reeperbahn zurück

Mit "Criminal Minds" und "Instinct" hat Sat.1 am Donnerstag nicht mal sieben Prozent Marktanteil geschafft. Am Ende musste man sich sogar einer neuen Doku-Reihe bei RTL II geschlagen geben. RTL verbuchte derweil in der Daytime neue Bestmarken.



19.10.2018 - 09:21 Uhr von Alexander Krei 19.10.2018 - 09:21 Uhr

Sat.1 hat mit seinen US-Serien einen schwachen Abend erwischt und in dieser Woche tief einstellige Marktanteile hinnehmen müssen. Gegen den Staffel-Auftakt von "The Voice of Germany" verzeichnete "Criminal Minds" zum Start in den Abend trotz neuer Folge gerade mal 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - schlechter dürfte es für eine Erstausstrahlung der Krimiserie noch nie gelaufen sein. In der vergangenen Woche hatte sich "Criminal Minds" noch mit mehr als neun Prozent zurückgemeldet.

Insgesamt waren nur 1,50 Millionen Zuschauer dabei. Danach lief's dann auch für "Instinct" mit 1,54 Millionen kaum besser. Hier setzte es zudem mit nur 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls einen neuen Tiefstwert. Damit musste sich Sat.1 zugleich der neuen RTL-II-Dokusoap "Reeperbahn privat!" geschlagen geben, die mit 7,1 Prozent Marktanteil erfolgreich startete. Insgesamt waren bei der ersten Folge 1,13 Millionen Zuschauer dabei. Das Format schlug sich zudem auf Anhieb besser als "Urlaub für Anfänger", das sich bei kabel eins mit nur 3,9 Prozent Marktanteil verabschiedete.

Für Sat.1 wurde es unterdessen auch im weiteren Verlauf des Abends nicht mehr besser: Mit drei Wiederholungen von "Criminal Minds" bewegten sich die Marktanteile des Senders zwischen 5,5 und 7,6 Prozent. RTL hatte mit seiner alten "Cobra 11"-Folge dagegen mehr Glück - diese hielt sich im Anschluss an die Erstausstrahlung bei guten 12,2 Prozent. Danach stellte die Doku-Reihe "Es war Mord!" sogar einen Bestwert auf: Mit 15,0 Prozent Marktanteil wusste die vorerst letzte Folge am späten Abend zu überzeugen.

Und auch tagsüber kann man sich in Köln über mehrere Rekorde freuen: So steigerte sich der Neustart "Der Nächste, bitte!" auf dem Sendeplatz um 11:00 Uhr auf gute 13,5 Prozent, am Nachmittag schlugen sich zudem "Die Superhändler" mit 14,2 Prozent so gut wie noch nie. "Hol dir die Kohle" und "Meine Geschichte - Mein Leben" fielen danach aber unter die Marke von zehn Prozent, "Freundinnen - Jetzt erst recht!" erzielte 8,1 Prozent. Für die Soap war das aber zumindest der beste Wert seit einem Monat. Richtig rund lief es jedoch für "GZSZ", das am Vorabend mit satten 23,1 Prozent abräumte, nachdem schon "Alles was zählt" auf starke 15,9 Prozent gekommen war.

