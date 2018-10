"Protokollantin" überzeugt nach starkem "starken Team"

© ZDF/Alexander Fischerkoesen

Erst fuhr "Ein starkes Team" mit mehr als sieben Millionen Zuschauern den Tagessieg ein, dann überzeugte auch "Die Protokollantin" mit Iris Berben im ZDF. Die neue Serie legte einen guten Start hin, beim jungen Publikum lief's jedoch erstaunlich mäßig.



21.10.2018 - 09:37 Uhr von Alexander Krei 21.10.2018 - 09:37 Uhr

Die neue Miniserie "Die Protokollantin" mit Iris Berben in der Hauptrolle hat am Samstagabend im ZDF einen erfolgreichen Einstand hingelegt. 4,55 Millionen Zuschauer sahen um 21:45 Uhr die erste Folge, die damit einen sehr guten Marktanteil von 16,0 Prozent verzeichnete. "Die Protokollantin" profitierte dabei aber gewiss vom starken Vorlauf der Krimireihe "Ein starkes Team", der der Tagessieg nicht zu nehmen war.

7,27 Millionen Zuschauer sahen die Erstausstrahlung, sodass der Marktanteil auf hervorragende 23,9 Prozent anzog. Selbst beim jungen Publikum bewegte sich "Ein starkes Team" mühelos in der Zweistelligkeit: 1,03 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen hier sehr guten 11,0 Prozent. Umso erstaunlicher, dass viele Jüngere danach abschalteten: Für "Die Protokollantin" war anschließend hier nämlich nur ein mäßiger Marktanteil von 5,7 Prozent drin - was angesichts der modernen Machart durchaus erstaunlich ist.

Am späten Abend ging es für das ZDF bei den 14- bis 49-Jährigen jedoch wieder nach oben. "Das aktuelle Sportstudio" punktete mit 9,7 Prozent Marktanteil und war auch insgesamt eine sichere Bank. 2,37 Millionen Zuschauer sahen die Sendung, nachdem das "heute-journal" im Vorfeld von 3,02 Millionen eingeschaltet worden war.

Bei den Tagesmarktanteilen musste das ZDF dennoch ausnahmsweise dem Ersten den Vortritt lassen: Dank "Schlagerbooom" und "Sportschau" setzte sich der Sender am Samstag mit 13,4 Prozent an die Spitze, das ZDF folgte dahinter und kam auf 12,7 Prozent. Dabei lief im Ersten am Samstag längst nicht alles am Schnürchen - über weite Strecken hinweg musste der Sender tagsüber einstellige Werte hinnehmen. Besonders schwach präsentierte sich das Magazin "W wie Wissen", das am Nachmittag nicht über 580.000 Zuschauer sowie 4,8 Prozent Marktanteil hinauskam.

Teilen