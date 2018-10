Formel-1-Rennen aus den USA nur bei Älteren gefragt

RTL hat am Sonntag zur besten Zeit das Formel-1-Rennen aus den USA gezeigt und damit mehr als vier Millionen Menschen vor den TV-Geräten gefesselt, beim jungen Publikum tat sich die Übertragung dennoch schwer.

4,29 Millionen Menschen haben sich am Sonntagabend bei RTL das Formel-1-Rennen aus den USA angesehen, die Kölner waren damit nach dem "Tatort" der erfolgreichste Sender in der Primetime. Der Marktanteil lag bei sehr guten 12,2 Prozent. Etwas größere Probleme hatte man aber, jüngere Fans vor den Bildschirm zu locken - die sahen sich lieber den "Tatort" und "The Voice of Germany" an. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Übertragung also bei 10,5 Prozent Marktanteil hängen, 1,23 Millionen Zuschauer in diesem Alter schalteten ein.

Im Vergleich zum USA-Rennen 2017 konnte RTL die Gesamtreichweite halten, beim jungen Publikum ging es allerdings etwas nach unten. Und auch ein Blick auf das diesjährige Kanada-Rennen, das ebenfalls in der Primetime lief, dürfte schmerzen. Das kam im Juni auf fast sechs Millionen Zuschauer und 18,2 Prozent in der Zielgruppe. Damals siegte allerdings auch Sebastian Vettel - der hat inzwischen fast keine Chance mehr auf den Titelgewinn, auch das dürfte das Interesse der Zuschauer etwas gedrückt haben.

Überhaupt nicht zufrieden sein kann man bei RTL dagegen mit der am späten Abend gezeigten Doku "Niki Lauda - Mein Leben am Limit", die nur von 1,13 Millionen Menschen gesehen wurde. Das entsprach schlechten 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch Countdown und Siegerehrung des Rennens blieben bei 7,9 und 8,1 Prozent Marktanteil hängen.

Weiterhin gut läuft es für die Wiederholungen von "Kitchen Impossible" bei Vox. 1,14 Millionen Zuschauer erreichte der Sender damit am Sonntag zur besten Sendezeit, 7,5 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Das Magazin "Prominent" steigerte sich im Anschluss sogar noch auf 8,8 Prozent. Und am Vorabend war zudem mal wieder auf die "Beet-Brüder" Verlass, die es auf 9,3 Prozent brachten