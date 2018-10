Tiefstwerte für "The Team"-Rückkehr, Anders schwach

© obs/ZDF/Miklos Szabo

Die zweite Staffel von "The Team" ist am Sonntagabend mit guten Quoten gestartet, dennoch sahen so wenige Menschen zu wie noch nie. Am Nachmittag enttäuschte Thomas Anders und konnte nicht einmal von Horst Lichter profitieren, der wie gewohnt lieferte.



22.10.2018 - 09:43 Uhr von Timo Niemeier 22.10.2018 - 09:43 Uhr

Die zweite Staffel der internationalen Ko-Produktion hat bereits vor einigen Tagen bei Arte seine Deutschlandpremiere gefeiert - vielleicht ist das auch der Grund für das vergleichsweise geringe Interesse bei der Ausstrahlung im ZDF. Die erste Folge kam bei den Mainzern am späten Sonntagabend nämlich nur auf 2,73 Millionen Zuschauer. Die vier Folgen der ersten Staffel erreichten 2015 noch allesamt mehr als drei Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag am Sonntag dennoch bei guten 13,2 Prozent.

Auch in der Primetime tat sich das ZDF ungewohnt schwer. Mit dem Film "Ein Sommer in Oxford" erreichte man immerhin 4,10 Millionen Zuschauer, aufgrund der starken Konkurrenz waren damit aber nur 11,6 Prozent Marktanteil drin. Meistgesehene ZDF-Sendung ist am Sonntag das "heute-journal" gewesen, das auf 4,34 Millionen Zuschauer und 13,9 Prozent kam. Den Tagessieg sicherte sich der "Tatort" im Ersten mit 8,48 Millionen Zuschauern, 24,0 Prozent Marktanteil waren die Folge. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich der Krimi die Spitzenposition: 2,44 Millionen Zuschauer in diesem Alter sorgten für 20,6 Prozent.

Doch zurück zum ZDF, wo am Nachmittag mit "Du ahnst es nicht" ein neues Format an den Start gegangen ist, bei dem es um Ahnenforschung geht. Das von Thomas Anders präsentierte Format kam aber nur auf 1,32 Millionen Zuschauer und 10,3 Prozent Marktanteil. Das ist auch deshalb enttäuschend, weil Horst Lichter zuvor mit "Bares für Rares" auf 1,79 Millionen Zuschauer und 14,8 Prozent Marktanteil kam.

Ansonsten erzielte das ZDF am Sonntag bis zum Beginn der "heute"-Nachrichten nur einstellige Marktanteile. Auch das sorgte dafür, dass man bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 10,2 Prozent hängen blieb und die Tagesmarktführerschaft dem Ersten überlassen musste, das 10,8 Prozent erreichte.

Teilen