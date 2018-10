Neue Sat.1-Daily kann in schwachem Umfeld nichts reißen

© Sat.1

Die neue Sat.1-Daily "Alles oder Nichts" ist am Montag mit schwachen Quoten gestartet und hat, trotz groß angelegter Kampagne, keinen Einschaltimpuls ausgelöst. Zur Wahrheit gehört aber auch: Das gesamte Line-Up am Vorabend liegt am Boden.



23.10.2018 - 08:57 Uhr von Timo Niemeier 23.10.2018 - 08:57 Uhr

Das hat man sich bei Sat.1 sicherlich anders vorgestellt: Die neue Daily-Soap "Alles oder Nichts" hat einen ernüchternden Start hingelegt. Nur 760.000 Zuschauer haben sich am Montag um 18:30 Uhr die Auftaktfolge angesehen, 340.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe blieb so bei 5,8 Prozent hängen - das ist deutlich weniger als das, was Sat.1 normalerweise erzielt. Der Senderschnitt von Sat.1 lag im September bei 8,1 Prozent.

Sat.1 hat in den vergangenen Wochen für seine neue Soap eine große Werbekampagne gefahren - on Air sowie außerhalb des Bildschirms. Recht gut lief es in der Zielgruppe der Frauen im Alter zwischen 14 und 39 Jahren, hier wurden 10,9 Prozent gemessen. "Alles oder Nichts" wird sich aber dennoch bei den 14- bis 49-Jährigen steigen müssen, um dauerhaft eine Chance im Programm zu haben. Sat.1 hatte bereits vor einer Woche die ersten fünf Folgen online zum Abruf bereitgestellt, einige Zuschauer dürften die Serie also schon vor der TV-Ausstrahlung gesehen haben.

Das restliche Line-Up am Vorabend hat es "Alles oder Nichts" aber nicht gerade leicht gemacht. Das verkürzte "Endlich Feierabend" blieb gewohnt blass und erreichte mit 780.000 Zuschauern lediglich 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Genial daneben - Das Quiz" blieb bei 5,9 Prozent hängen. Alles in allem ist der Vorabend von Sat.1 also weit weg von einer Art Idealzustand.

Das kann man auch über die Primetime behaupten: Eine neue Folge von "Navy CIS" erreichte zwar 2,18 Millionen Zuschauer, aber nur 8,4 Prozent Marktanteil. "Navy CIS: L.A." fiel danach auf 7,8 Prozent zurück und "Hawaii Five-0" holte gar nur 7,1 Prozent. Bei diesen Werten ist es schon eine kleine Überraschung, dass Sat.1 den Montag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,7 Prozent beendet konnte. Dafür sorgten vor allem die Scripted Realitys am Mittag und Nachmittag, zwischen 11 und 17 Uhr lagen die Marktanteile im zweistelligen Bereich. Das "Frühstücksfernsehen" war mit 16,1 Prozent ohnehin wieder der größte Leuchtturm von Sat.1.

