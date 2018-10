"In aller Freundschaft" trumpft in der Jubiläumswoche auf

© MDR

Am Freitag feiert "In aller Freundschaft" mit einem Special sein 20-jähriges Jubiläum, am Dienstag gab's schon eine Doppelfolge - und prompt einen neuen Jahresbestwert. "Familie Dr. Kleist" meldete sich am Vorabend hingegen schwach zurück



24.10.2018

Der ARD-Dauerbrenner "In aller Freundschaft" feiert in dieser Woche - genau genommen am Freitag - seinen 20. Geburtstag. Während dann der Film "Zwei Herzen" zu sehen sein wird, gab's zur Einstimmung am Dienstagabend auch schonmal eine Doppelfolge zu sehen. Und die lief richtig gut: 5,38 Millionen Zuschauer sahen bereits um 20:15 Uhr zu, auf dem eigentlich regulären 21-Uhr-Sendeplatz zog die Zuschauerzahl dann noch auf 5,63 Millionen an - damit erreichte "In aller Freundschaft" einen neuen Jahresbestwert.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag um 20:15 Uhr bei 17,1 Prozent und stieg ab 21 Uhr noch auf 18,3 Prozent an. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Interesse natürlich deutlich geringer, mit Marktanteilen von 8,4 und 7,8 Prozent übertraf "In aller Freundschaft" aber auch hier den Senderschnitt deutlich.

Weniger erfreulich war hingegen der Blick in den Vorabend, wo die neue Staffel "Familie Dr. Kleist" einen Fehlstart hinlegte. Mit 1,93 Millionen Zuschauern wurde der Tiefstwert der vorangegangenen Staffel noch unterboten, mehr als 7,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren nicht zu holen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 5,2 Prozent. Dabei bot "Wer weiß denn sowas" wieder eine sehr starke Vorlage, 3,01 Millionen Zuschauer reichten für 15,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,9 Prozent erreicht.

