Sky verzeichnet am Vorabend 860.000 Fußball-Zuschauer

Sky erreichte am Vorabend mit Konferenz und Einzelspiel des FC Bayern rund 860.000 Zuschauer - zumindest wenn man Zuschauer in Kneipen und Nutzer von Sky Go und Sky Ticket außen vor lässt. In der Primetime waren deutlich weniger dabei



24.10.2018 - 09:59 Uhr von Uwe Mantel 24.10.2018 - 09:59 Uhr

Die Champions League ist in dieser Saison bekanntlich nicht nur komplett ins Pay-TV gewandert, sondern wartet auch noch mit verschiedenen Anstoßzeiten auf. Weil Sky zugleich die Rechte nun mit DAZN teilen muss und nicht mehr alle Einzelspiele überträgt, fallen die ausgewiesenen Reichweiten bei Sky tendentiell sogar etwas geringer aus als in den letzten Jahren. Am Dienstag etwa erreichte das Bayern-Spiel am Vorabend nur 570.000 Zuschauer auf klassischem Weg. Wie immer sind hier Nutzer von Sky Go und Sky Ticket ebensowenig berücksichtigt wie alle Zuschauer in Kneipen und anderen öffentlichen Orten.

Zu den Zuschauern des Einzelspiels kamen noch 290.000 Zuschauer, die sich am Vorabend parallel für die Konferenz entschieden hatten. Mit den Übertragungen ab 18:45 Uhr erreichte Sky also somit im Schnitt etwa 860.000 Zuschauer, der Marktanteil lag bei 3,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Abend, als unter anderem Hoffenheim spielte, zeigte Sky dann nur noch die Konferenz. Die zählte noch 540.000 Zuschauer, was 2,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. DAZN gibt wie alle anderen Streaming-Anbieter auch keinerlei Zuschauerzahlen bekannt.

