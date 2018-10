Fehlstart für ProSieben-Serien, "Good Doctor" weiter stark

© Twentieth Century Fox Film Corporation

Ohne "Grey's Anatomy" droht der Serien-Mittwoch von ProSieben in den nächsten Wochen ein ganz tristes Bild abzugeben: "9-1-1" startete schwach, "Atlanta Medical" noch viel schwächer. "The Good Doctor" macht Vox hingegen weiter Freude.



25.10.2018 - 09:24 Uhr von Uwe Mantel 25.10.2018 - 09:24 Uhr

Auch wenn selbst der Dauerbrenner "Grey's Anatomy" in den vergangenen Wochen das ein oder andere Mal unter die 10-Prozent-Marke gerutscht war: Die Serie war stets noch der stabilisierende Faktor für den Serien-Mittwoch von ProSieben. Diesen dürfte man in den kommenden Wochen schmerzlich vermissen, wenn sich die neuen Serien nicht noch nachhaltig steigern. Zum Start fielen die Quoten jedenfalls ernüchternd bis deprimierend aus.

"9-1-1" kam zum Auftakt um 20:15 Uhr nicht über 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus und verpasste damit bereits deutlich den ProSieben-Senderschnitt. Nur 1,1 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Doch richtig übel sah es dann im Anschluss für "Atlanta Medical" aus. Die Arztserie ließ die Reichweite ab 21:15 Uhr nochmal deutlich auf nur noch 800.000 einbrechen. der Marktanteil beim Gesamtpublikum sank auf 2,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden miserable 4,9 Prozent Marktanteil erzielt. Will man dem Abend noch einen positiven Aspekt abgewinnen, dann diesen: Die meisten Zuschauer blieben dann auch bei der zweiten Folge dran. Das ließ dank insgesamt durch die fortschreitende Uhrzeit geringer werdende TV-Nutzung den Marktanteil der zweiten Folge auf 6,5 Prozent ansteigen - was aber trotzdem noch deutlich zu wenig war.

Das ungleich erfolgreichere Ärzteprogramm hatte da schon Vox im Programm. "The Good Doctor" konnte im Vergleich zur Vorwoche sogar wieder leicht zulegen und erzielte zum Start in den Abend um 20:15 Uhr zunächst 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und steigerte sich mit der zweiten Folge des Abends dann sogar noch auf hervorragende 11,8 Prozent. 2,02 Millionen Zuschauer sahen die erste, 2,3 Millionen die zweite Folge. Damit hatte Vox zu dieser Zeit fast drei Mal so viele Zuschauer wie ProSieben.

Doch auch Vox ist keinesfalls frei von Serien-Sorgen: Die koproduzierte Serie "Take Two" wird auch mit dem starken Vorlauf kein Erfolg mehr - zumindest, wenn man die Zielgruppe 14-49 ansieht. Der Marktanteil blieb mit 5,9 Prozent deutlich unter dem Senderschnitt hängen. Bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es mit 6,7 Prozent zumindest für solide zahlen. Insgesamt hatten 1,04 Millionen Zuschauer eingeschaltet. "Conviction" beendete den Vox-Serien-Abend dann mit nur 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

