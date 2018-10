Fußball macht Nitro froh, DMAX noch nicht im Quotenrausch

© DMAX

Die bislang teuerste DMAX-Eigenproduktion "Goldrausch am Yukon" erwischte am Donnerstag einen ernüchternden Start. Nitro punktete unterdessen erneut mit der Europa League, RTL II trumpfte mit "Reeperbahn privat" auf.



26.10.2018 - 09:38 Uhr von Uwe Mantel 26.10.2018 - 09:38 Uhr

Das Goldgräber-Casting "Goldrausch am Yukon", die bislang teuerste Eigenproduktion von DMAX, erwies sich zumindest zum Start noch nicht als Quotengold. Am Donnerstagabend schalteten ab 20:15 Uhr im Schnitt nur 190.000 Zuschauer ein. Mit Marktanteilen von 0,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen blieb das Format zunächst deutlich unter dem Senderschnitt, in den kommenden Wochen ist also noch eine deutliche Steigerung nötig, wenn sich die Investition rechnen soll. Erfolgreicher war DMAX im Anschluss mit "Goldrausch in Australien": Der Marktanteil zog deutlich auf 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an.

Eine sichere Bank bleibt hingegen im deutschen Fernsehen der Fußball. Die Übertragung des Europa-League-Spiels zwischen Frankfurt und Limassol erreichte zwar nicht mehr so viele Zuschauer wie zuletzt die Partie gegen den namhafteren Gegner Lazio Rom, die Werte konnten sich aber trotzdem sehen lassen: 1,44 Millionen Zuschauer sahen die erste Halbzeit, was bereits für Marktanteile von 4,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen reichte. Ab 22 Uhr zog die Zuschauerzahl dann mit Hälfte 2 noch auf 1,57 Millionen an. Das ließ den Marktanteil auf 6,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigen.

Die Vorberichterstattung ab 20:15 Uhr hatten 620.000 Zuschauer verfolgt, was für Marktanteile von 2,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen reichte. Die Doku-Reihe "Countdown für Europa" tat sich am Vorabend hingegen schwerer und kam nicht über magere 1,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. 250.000 Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet.

Trotzdem machte der Fußball Nitro zum erfolgreichsten der kleineren Sender. 3,0 Prozent betrug der Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ebenfalls 3,0 Prozent waren es beim Gesamtpublikum. Hier lag Nitro somit sogar noch vor RTL II, das sich beim Gesamtpublikum mit 2,8 Prozent zufrieden geben musste. Dabei hatte RTL II am Donnerstag eigentlich keinen schwachen Tag: "Reeperbahn Privat! Das Wahre Leben auf dem Kiez" steigerte sich in der Primetime sogar auf einen neuen Bestwert und erzielte hervorragende 8,4 Prozent Marktanteil. Im Anschluss daran verlief der Test des neuen Coaching-Formats "Ich hör auf... und fang neu an" solide mit einem Marktanteil von 5,7 Prozent. Hier ist die große Frage, wie das Format sich wohl ohne einen solch starken Vorlauf schlagen würde.

Noch höher war der Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum übrigens für das WDR Fernsehen, das sogar 3,2 Prozent erreichte. Hier punktete in der Primetime eine "Tatort"-Wiederholung mit 1,74 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,6 Prozent beim Gesamtpublikum.

