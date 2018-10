"Alle gegen Einen" steigert sich trotz starker Show-Konkurrenz

© ProSieben / Willi Weber

Die ProSieben-Show "“Alle gegen Einen" hat sich im Vergleich zur Vorwoche etwas steigern können, Elton musste sich aber dennoch hinter allen größeren Sendern einordnen. Vor allem die Show-Konkurrenz bei RTL und im Ersten war sehr stark.



28.10.2018 - 09:15 Uhr von Timo Niemeier 28.10.2018 - 09:15 Uhr

Der Auftakt von Eltons neuer ProSieben-Show "Alle gegen Einen" ist in der vergangenen Woche sehr blass geblieben (DWDL.de berichtete). In Woche zwei sah es nun etwas besser aus: 1,39 Millionen Menschen sahen sich die zweite Ausgabe an, das waren rund 130.000 mehr als noch zum Auftakt. Die Reichweite in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wuchs allerdings kaum, 770.000 Zuschauer waren in diesem Alter. Dennoch stieg der Marktanteil in dieser Altersklasse von 8,6 auf 9,2 Prozent. Eine alte "Schlag den Star"-Ausgabe steigerte sich später sogar noch auf 11,5 Prozent.

Trotz der aufsteigenden Tendenz blieb ProSieben mit seiner neuen Show am Samstag nicht nur hinter den Filmen von ZDF und Sat.1 hängen, sondern auch vor allem hinter den Shows bei RTL und dem Ersten. Der Tagessieg in der Zielgruppe ging natürlich wieder an das "Supertalent", das 1,73 Millionen junge Menschen vor den TV-Geräten versammelte - also fast eine Million mehr als Elton bei ProSieben. Der Marktanteil lag bei starken 19,8 Prozent, 3,94 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein. "Take me out" landete im Anschluss noch bei sehr guten 17,2 Prozent Marktanteil.

Guido Cantz versammelte im Ersten derweil mit "Verstehen Sie Spaß?" 1,06 Millionen junge Menschen vor den TV-Geräten, das entsprach 12,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Beim Gesamtpublikum lieferte sich Cantz ein sehr enges Rennen mit Dieter Bohlen, behielt am Ende jedoch ganz knapp die Oberhand. 3,96 Millionen Menschen entschieden sich für die Show im Ersten, 14,4 Prozent Marktanteil waren die Folge. "Das Supertalent" holte bei RTL 13,5 Prozent.

Es waren dann auch RTL, ProSieben und Das Erste, die aufgrund ihrer Shows die ersten drei Plätze im Tagesranking belegten. RTL kam trotz der starken Primetime nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 11,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. ProSieben landete dahinter bei 9,1 Prozent und Das Erste brachte es auf 8,7 Prozent.

