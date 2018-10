Sat.1-Show "Das große Backen" endet mit Zuschauer-Rekord

© Sat.1 / Claudius Pflug

Das Staffel-Finale von "Das große Backen" hat am Sonntag in Sat.1 so viele Zuschauer erreicht wie noch nie. Später verhalfen auch "The Voice" und "Luke!" dem Sender zur Tagesmarktführerschaft. RTL geriet zum Wochenausklang dagegen unter die Räder.



29.10.2018

Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 11,8 Prozent in der Zielgruppe hat sich Sat.1 am Sonntag die unangefochtene Tagesmarktführerschaft gesichert. Vor allem RTL konnte gehörig in die Schranken gewiesen werden: Der Kölner Sender erwischte trotz der Formel 1 einen rabenschwarzen Tag und landete mit nur 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen abgeschlagen auf dem vierten Rang. Erfolgreich war schon am Nachmittag mit "Harry Potter" erfolgreich - auf gute 11,9 Prozent Marktanteil kam die Film-Wiederholung.

Danach drehte dann "Das große Backen" auf: 2,70 Millionen Zuschauer schalteten das Staffel-Finale ein und bescherten der Show damit ihre bislang höchste Reichweite. Schon beim Gesamtpublikum reichte das für gute 9,5 Prozent Marktanteil, in der Zielgruppe lief es mit 13,9 Prozent noch ein ganzes Stück besser. Starke Quoten gab's zudem in der Primetime für "The Voice of Germany", auch wenn die Musikshow mit 16,9 Prozent Marktanteil etwas schwächer abschnitt als noch vor einer Woche. Insgesamt waren 3,35 Millionen Zuschauer dabei.

"Luke! Die Woche und ich" sorgte am späten Abend schließlich für einen gelungenen Abschluss des Tages und hielt noch 1,23 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Hier belief sich der Marktanteil in der Zielgruppe auf überzeugende 13,2 Prozent. Es waren also nicht zuletzt die Eigenproduktionen, auf die sich Sat.1 zum Wochenausklang verlassen konnte. Anders dagegen die Lage bei RTL, wo die neue Dokusoap "Schätze aus Schrott" am Nachmittag mit zwei Folgen nicht über ernüchternde Marktanteile um acht Prozent hinauskam.

Später blieben dann auch "Explosiv - Weekend" und "RTL aktuell" einstellig, auch "Exclusiv - Weekend" war dazwischen mit nur 10,1 Prozent wenig gefragt. Ernüchternd zudem die Zahlen der Formel 1: Auf gerade mal 5,7 Prozent Marktanteil brachte es die Vorberichterstattung, das Mexiko-Rennen selbst kam gegen starke Konkurrenz in der Primetime nicht über 10,0 Prozent beim jungen Publikum hinaus - auch wenn es mit insgesamt 4,34 Millionen Zuschauern durchaus überzeugend lief.

