Hessen-Wahl treibt viele "Lindenstraßen"-Fans zu One

Mehr als eine Million Zuschauer haben am Sonntag die kurzfristig zu One verschobene "Lindenstraße" gesehen - für den kleinen Sender ein voller Erfolg. Am Abend dominierte derweil der "Tatort", aber auch für ProSieben lief es richtig gut.



29.10.2018 - 09:03 Uhr von Alexander Krei 29.10.2018 - 09:03 Uhr

Eigentlich sollte die "Lindenstraße" am Sonntag im Ersten laufen, doch wie schon bei der Bayern-Wahl vor zwei Wochen musste die Serie kurzerhand dann doch zum Spartensender One ausweichen, der sich alsdann über starke Quoten freuen konnte. 1,05 Millionen Zuschauer wechselten um 18:57 Uhr für die "Lindenstraße" zu One - das waren immerhin halb so viele Zuschauer wie in den vergangenen Wochen im Ersten dabei waren und bescherte dem Sender einen starken Marktanteil von 3,4 Prozent.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich die "Lindenstraße" mit 2,0 Prozent Marktanteil deutlich über den Normalwerten von One. Doch so schnell die Zuschauer da waren, so schnell waren sie dann auch wieder weg: Auf gerade mal 220.000 Zuschauer kam "Hart aber herzlich" im Anschluss, zur besten Sendezeit wollten sogar gerade mal 100.000 Zuschauer den Spielfilm "Das Leben von mir" sehen. Erst mit der "Tatort"-Wiederholung um 21:45 Uhr zog die Reichweite wieder auf 310.000 Zuschauer an.

Im Ersten verbuchte der Krimi zuvor mit 8,30 Millionen Zuschauern den Tagessieg und auch beim jungen Publikum lag der "Tatort" mit 20,4 Prozent Marktanteil deutlich vor der Konkurrenz. Größter Verfolger bei den 14- bis 49-Jährigen war neben "The Voice of Germany" (DWDL.de berichtete) der ProSieben-Film "Jack Reacher: Kein Weg zurück", der mit 15,3 Prozent Marktanteil zu überzeugen wusste und insgesamt 3,38 Millionen Zuschauer unterhielt. Beim Gesamtpublikum landete "Inga Lindström" im ZDF mit 4,62 Millionen Zuschauern hinter der ARD.

Am Vorabend punkteten indes beide Sender mit ihrer Wahl-Berichterstattung: So zählte die ARD um 17:30 Uhr im Schnitt 3,43 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 12,9 Prozent, während im ZDF im Schnitt 3,11 Millionen einschalteten. Mit den "heute"-Nachrichten zog die Reichweite auf 4,79 Millionen Zuschauer an, im Ersten erreichte die "Tagesschau" eine Stunde später sogar mehr als acht Millionen Menschen. Rechnet man die anderen Sender hinzu, auf denen die "Tagesschau" zu sehen war, dann lag die Reichweite sogar bei 12,5 Millionen Zuschauern.

