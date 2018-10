Vox-Dokus mit Problemen, "FC Arbeitslos" startet mäßig

© MG RTL D / Frank W. Hempel

Bei Vox wird man mit einiger Sorge auf die Montags-Quoten blicken: "Ein Sommer mit der Kelly Family" verlor Federn und das Umfeld tat sich noch schwerer. Auch die neue Nitro-Reihe "FC Arbeitslos" hatte zum Auftakt mit Problemen zu kämpfen.



30.10.2018 - 09:10 Uhr von Alexander Krei 30.10.2018 - 09:10 Uhr

Die Doku-Reihe "Ein Sommer mit der Kelly Family" erweist sich für Vox bislang noch nicht als Quoten-Glücksgriff. Nachdem die Zuschauerzahlen in der vergangenen Woche ein ganzes Stück anzogen, fiel das Format diesmal wieder auf das Auftakt-Niveau zurück. Nur 1,21 Millionen Zuschauer waren am Montag um 21:15 Uhr dabei, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei ernüchternden 5,8 Prozent. Gemessen am Vor- und Nachprogramm war der Sender damit aber noch recht gut bedient: "Goodbye Deutschland" verbuchte um 20:15 Uhr nämlich nur 4,0 Prozent Marktanteil und auch "Künstler, die die Welt bewegten" war später mit 4,3 Prozent kaum gefragt.

Als Vox am späten Abend noch eine weitere Folge von "Goodbye Deutschland" ausstrahlte, ging der Marktanteil sogar auf 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurück - ein Erfolg sieht gewiss anders aus. Dennoch reichte es, um in der Endabrechnung mit einem Tagesmarktanteil von 6,1 Prozent in der Zielgruppe noch vor RTL II und kabel eins zu landen. Bei RTL II dümpelten "Die Geissens" zum Start in den Abend bei nur 4,6 Prozent Marktanteil, aber zumindest auf "Naked Attraction" konnte sich der Sender später verlassen. 930.000 Zuschauer sowie ein Marktanteil von 7,6 Prozent waren in dieser Woche drin. Damit lief's auch wieder besser als sieben Tage zuvor.

Im Doku-Bereich mischte am Montagabend auch Nitro mit, wo erstmals die neue Reihe "FC Arbeitslos - Zurück ins große Spiel" zu sehen war. Für einen Einschaltimpuls sorgte aber zumindest der Auftakt nicht. Im Gegenteil: Brachte es "Alarm für Cobra 11" zum Start in den Abend noch auf 490.000 Zuschauer sowie starke 2,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, musste sich "FC Arbeitslos" danach mit nur 200.000 Zuschauern und 1,3 Prozent begnügen. "100% Bundesliga" blieb im Anschluss erneut blass und kam nicht über 180.000 Zuschauer hinaus. Hier belief sich der Marktanteil in der Zielgruppe auf 1,4 Prozent.

Konkurrent ProSieben Maxx drehte dagegen am späten Abend mächtig auf und kam mit "Akte X" zeitweise auf starke 3,5 Prozent Marktanteil. Bei Sixx stach "This is Us" mit guten 2,0 Prozent heraus - obwohl davor und danach jeweils weniger als ein Prozent erzielt wurde. Richtig stark verlief der Tag jedoch für ZDFneo, wo "Inspector Barnaby" um 20:15 Uhr von 2,04 Millionen Zuschauern gesehen wurde und auch bei den Jüngeren mit 3,2 Prozent Marktanteil erfolgreich war. Schon am Vormittag brachte es "Bares für Rares" auf 1,95 Millionen Zuschauer. Die Folge ist ein stolzer Gesamt-Tagesmarktanteil von 4,4 Prozent.

