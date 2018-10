"Wer weiß denn sowas?" rückt der "SOKO" auf die Pelle

© ARD/Morris Mac Matzen

Das ARD-Quiz "Wer weiß denn sowas?" hat zum Start in die neue Woche Fahrt aufgenommen und einen neuen Staffel-Bestwert eingefahren. Die ZDF-Serie "SOKO Potsdam" lag nur knapp vorne, konnte aber ebenfalls Zuschauer hinzugewinnen.



30.10.2018 - 09:31 Uhr von Alexander Krei 30.10.2018 - 09:31 Uhr

ARD und ZDF lagen am Montag um 18:00 Uhr ziemlich auf Augenhöhe: Mit 3,42 Millionen Zuschauern markierte "Wer weiß denn sowas?" im Ersten einen neuen Staffel-Bestwert und erzielte einen sehr guten Marktanteil von 16,2 Prozent. Das ZDF punktete zur selben Zeit mit dem Staffel-Finale von "SOKO Potsdam" bei 3,59 Millionen Zuschauern, die für 16,5 Prozent Marktanteil sorgten. Damit erreichte die vorerst letzte Folge der neuen Serie übrigens fast genauso viele Zuschauer wie beim Auftakt im September - ein gutes Argument also für eine Fortsetzung.

Beim jungen Publikum tat sich "SOKO Potsdam" dagegen deutlich schwerer: Mehr als ein Marktanteil von 4,8 Prozent war auch diesmal nicht zu holen. Hier hatte Kai Pflaume mit seiner ARD-Show eindeutig die Nase vorn: Auf gute 8,3 Prozent Marktanteil brachte es "Wer weiß denn sowas?" zum Start in die neue Woche. "Morden im Norden" musste sich danach jedoch mit nur 4,6 Prozent begnügen. Allerdings lief es für die Serie insgesamt mit 2,88 Millionen Zuschauern und 11,1 Prozent Marktanteil so gut wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Ohnehin ist die aktuell ausgestrahlte siebte Staffel mit konstant zweistelligen Gesamt-Marktanteilen die bislang erfolgreichste.

Sat.1 kämpft dagegen am Vorabend weiterhin mit großen Problemen und konnte auch zum Wochenauftakt keinen Hoffnungsschimmer feststellen. So erreichte "Endlich Feierabend!" diesmal einen Marktanteil von 5,6 Prozent in der Zielgruppe, die neue Soap "Alles oder nichts" erzielte im Anschluss sogar nur 5,0 Prozent. Insgesamt schalteten gerade mal 810.000 Zuschauer ein. "Genial daneben - Das Quiz" steigerte sich im Anschluss zwar immerhin auf 1,24 Millionen Zuschauer, war bei den 14- bis 49-Jährigen aber mit einem Marktanteil von 4,8 Prozent sogar das schwächste Glied des gesamten Sat.1-Tagesprogramms.

Zumindest am Nachmittag waren für den Sender jedoch zweistellige Marktanteile drin: Sowohl "Auf Streife" als auch "Auf Streife - Die Spezialisten" und "Klinik am Südring" schafften jeweils mehr als zehn Prozent beim jungen Publikum und lagen damit auch teils deutlich vor den RTL-Formaten. Am schlechtesten lief davon einmal mehr "Freundinnen - Jetzt erst recht", das auf 650.000 Zuschauer und miese 5,6 Prozent Marktanteil kam. Erst danach fanden die Zuschauer allmählich wieder den Weg zu RTL.

