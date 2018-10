Dienstags-Probleme von Sat.1 und ProSieben halten an

© FOX

Sat.1 und ProSieben haben am Dienstagabend mal wieder großflächig "Land unter" gemeldet. Die "Simpsons" scheinen sich mittlerweile auch mit neuen Folgen weit unter dem Senderschnitt festzusetzen, für die Film-Wiederholungen und "Akte" in Sat.1 sieht es noch schlechter aus.



31.10.2018 - 09:05 Uhr von Timo Niemeier 31.10.2018 - 09:05 Uhr

Schon in den vergangenen Wochen konnten Sat.1 und ProSieben am Dienstagabend nur ganz selten glänzen. Die Probleme sind allzu offensichtlich: Die "Simpsons" ziehen längst nicht mehr wie in der Vergangenheit und mit Wiederholungen alter Romantic Comedys kann man auch niemanden begeistern. Das mussten die beiden Sender auch in dieser Woche wieder sehr schmerzhaft erfahren. Vor allem Sat.1 geriet völlig unter die Räder. Der 2017 erstmals gezeigte Film "Rockstars zähmt man nicht" mit Tom Beck erreichte nur 890.000 Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 3,5 Prozent.

Noch schlechter lief es im Anschluss für "Akte" mit Claus Strunz, das sogar nur 630.000 Zuschauer erreichte und es damit auf lediglich 2,6 Prozent Marktanteil brachte. Der Monatsschnitt von "Akte" im Oktober beträgt damit 4,1 Prozent - das ist der schlechteste Wert seit der Übernahme des Magazins durch Claus Strunz. Und auch am Vorabend türmen sich die Probleme für Sat.1 auf: "Endlich Feierabend" (4,6 Prozent), "Alles oder nichts" (4,2 Prozent) und "Genial daneben - Das Quiz" (5,2 Prozent) lagen allesamt weit unter dem Soll.

Verglichen damit sind die Probleme bei ProSieben noch harmlos, doch auch dort muss man sich langsam fragen, ob die "Simpsons" noch dauerhaft in der Primetime tragbar sind. Seit Wochen liegt die Serie mit neuen Folgen im tief einstelligen Bereich, in dieser Woche sahen erneut nur 850.000 Menschen zu, der Marktanteil lag bei 6,6 Prozent. Die Wiederholungen lagen im Anschluss sogar noch unter diesem Niveau. Und auch "Family Guy" und "Mr. Griffin" konnten sich danach nicht signifikant steigern.

Durch den gewohnt starken Nachmittag rettete sich ProSieben am Dienstag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 9,6 Prozent. Sat.1 dagegen blieb bei ganz schlechten 5,5 Prozent hängen und musste sich damit sogar hinter RTL II einreihen, das mit 6,0 Prozent deutlich besser performte.

