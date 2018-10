Vox-"Löwen" trotz DFB-Pokal mit Reichweiten-Rekord

© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Vox hat mit der "Höhle der Löwen" am Dienstag mal wieder sehr gute Quoten eingefahren, es schalteten zudem so viele Zuschauer ein wie noch nie während der laufenden Staffel. Und auch bei RTL II kann man zufrieden sein.



31.10.2018 - 09:34 Uhr von Timo Niemeier 31.10.2018 - 09:34 Uhr

Die Gründershow "Höhle der Löwen" hat am Dienstag trotz DFB-Pokal im Ersten einen neuen Reichweiten-Rekord aufgestellt. 3,10 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe bei Vox an, mehr waren es während der laufenden Staffel nie. Im September erreichte die Show mit einer Ausgabe exakt drei Millionen Zuschauer, sonst lag die Reichweite immer unter dieser Marke. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei sehr guten 10,6 Prozent.

Noch besser sah es für Vox aber natürlich beim jungen Publikum aus: 1,76 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 17,7 Prozent Marktanteil. Damit erzielte Vox auch den Tagessieg in der Zielgruppe - nicht einmal das DFB-Pokalspiel der Bayern hatte mehr junge Zuschauer. "Das Vorstellungsgespräch" überzeugte im Anschluss mit 950.000 Zuschauern und 10,9 Prozent. Nach wie vor gilt hier aber: Der Übergang zwischen den beiden Formaten könnte auch noch besser laufen. Stark wie lange nicht präsentierten sich zudem auch die Formate am Nachmittag. Insbesondere "4 Hochzeiten und eine Traumreise" überzeugte mit starken 13,0 Prozent Marktanteil. Auch "Shopping Queen" (11,3 Prozent) und "Zwischen Tüll und Tränen" (10,9 Prozent) lagen im deutlich zweistelligen Bereich.

Und auch bei RTL II kann man zufrieden sein, dort endete am Dienstag das vierteilige Kinder-Special von "Armes Deutschland". 1,42 Millionen Menschen schalteten ein, damit hatte RTL II deutlich mehr Zuschauer als ProSieben und Sat.1, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 7,7 Prozent. Am späten Abend holte eine alte Folge von "Hartz und herzlich" noch sehr gute 7,9 Prozent.

Bei RTL brachten es zwei alte "Der Lehrer"-Folgen zunächst noch auf 10,2 und 10,0 Prozent Marktanteil, eine dritte Episode kam dann schließlich nur noch auf 9,4 Prozent. Auf diesem Niveau bewegte sich im am späten Abend schließlich auch "Beck is back".

