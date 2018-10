"Rosenheim-Cops" stärkstes ZDF-Format, DFB-Pokal vorn

© ZDF/Christian A. Rieger

Das DFB-Pokalspiel zwischen Bayern München und Rödinghausen hat am Dienstag mehr als fünf Millionen Zuschauer zum Einschalten gebracht, keine andere Sendung hatte eine höhere Reichweite. Erfolgreichstes ZDF-Format war "Die Rosenheim-Cops".



31.10.2018 - 09:52 Uhr von Timo Niemeier 31.10.2018 - 09:52 Uhr

Das ZDF hat am Dienstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 12,9 Prozent erzielt - das reichte für Rang eins im Kampf mit den anderen Sendern. Das Erste kam den Mainzern dahinter aber vergleichsweise nah und brachte es auf 12,2 Prozent. Den Tagessieg sicherte sich aber dennoch Das Erste: 5,76 Millionen Menschen sahen sich das DFB-Pokalspiel zwischen Bayern München und Rödinghausen an, der Marktanteil lag bei starken 19,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen musste man sich mit 1,60 Millionen Zuschauern der "Höhle der Löwen" geschlagen geben, die Partie holte trotzdem sehr gute 15,7 Prozent.

Beim ZDF waren die "Rosenheim-Cops" unterdessen das erfolgreichste Format am gesamten Dienstag: 4,63 Millionen Menschen schalteten um 19:27 Uhr ein, der Marktanteil lag da bei starken 16,3 Prozent. Am Nachmittag um 16:15 Uhr holte die Serie sogar 22,2 Prozent, 2,91 Millionen Menschen sahen sich da eine alte Folge an. Das ZDF punktete zudem mit "SOKO Köln", das knapp vier Millionen Zuschauer hatte und damit auf 18,8 Prozent Marktanteil kam. Zwischen den beiden Krimiserien informierte "heute" 4,50 Millionen Zuschauer.

In der Primetime musste sich das ZDF mit etwas weniger begnügen, eine "ZDFzeit"-Doku über den Buckingham-Palast erreichte aber immerhin 3,78 Millionen Zuschauer und 11,9 Prozent Marktanteil. Gegen König Fußball im Gegenprogramm ist das durchaus respektabel, der Anpfiff zur Partie erfolgte allerdings auch erst um 20:45 Uhr. "Frontal 21" verlor ab 21 Uhr etliche Zuschauer und kam nur noch auf einen Marktanteil in Höhe von 7,2 Prozent, 2,24 Millionen Menschen sahen zu.

Hinweis: Die GfK hat die Quotendaten für die ARD um 12 Uhr geliefert, wir haben den Artikel entsprechend angepasst.

